Odkladáte pre chýbajúce peniaze rekonštrukciu bývania? 5 rád, ako si ju môžete dovoliť

BRATISLAVA - Rekonštrukcia bytu či domu je jednou z úloh, ktoré ľudia často odkladajú aj roky. Nielen preto, že ich bývanie bude na chvíľu hore nohami, ale aj pre chýbajúce peniaze. Existujú však spôsoby, ako si to aspoň z finančnej stránky uľahčiť. Zistite, ktoré to sú.

Podľa prieskumu z marca 2021 až 62 % Slovákov nedokončí aj pod vplyvom koronakrízy svoj projekt nového bývania či jeho rekonštrukcie v plánovanom termíne. Medzi uvádzané dôvody patrí zníženie platu jedného z partnerov a strata zamestnania. Až 35 % opýtaných Slovákov chcelo pritom na tieto účely minúť viac ako 50-tisíc eur. Ako teda postupovať, aby vaša rekonštrukcia bývania dopadla úspešne?

1. Naplánujte si, koľko chcete minúť

Ľudí od rekonštrukcie často odradia ich známi – hoci aj nechtiac. Stáva sa to najmä pri rozprávaní o tom, koľko peňazí ich stálo maľovanie, nová kuchyňa alebo výmena starých okien. Základná rada na začiatok teda je vopred si naplánovať, koľko by vás rekonštrukcia stála a koľko ste vlastne ochotní minúť. Získate tak presne stanovený finančný plán na všetky potrebné výdavky.

Náš tip: Dajte si vypracovať cenové ponuky od viacerých remeselníkov, spravte si presný zoznam materiálov, spotrebičov a všetkého, čo budete potrebovať. Celú sumu navýšte o dvadsať percent, aby ste mali dostatočnú rezervu – rekonštrukcie sa totiž takmer vždy o čosi predražia. S podrobným rozpočtom ihneď zistíte, či máte dosť peňazí alebo si potrebujete ešte určitú sumu požičať.

2. Zistite, akú sumu vám požičajú

Väčšina Slovákov nemá k dispozícii také úspory, aby hravo vyplatila veľkú rekonštrukciu bytu alebo domu v hotovosti. Neustále odsúvanie však prerábku predražuje, lebo ceny materiálov a služieb pravidelne rastú. Je vhodné sa preto zamyslieť nad úverom. Na výber máte viacero možností, ale vždy sa snažte neunáhliť a vybrať si tú, ktorá je najvýhodnejšia a najviac vám vyhovuje.

Náš tip: Výhodné riešenie ponúka Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá si pre klientov pripravila novinku presne na tento prípad. Vie vám totiž vystaviť praktický úverový certifikát, na základe ktorého dostanete okamžitú informáciu o tom, akú maximálnu sumu vám dokáže požičať. Certifikát klient dostane na počkanie na akomkoľvek obchodnom mieste a platiť bude až tri mesiace. Získa tak dostatok času na to, aby si celý plán rekonštrukcie a využitia peňazí premyslel.

3. Stanovte si priority

Vyšla vám cena plánovanej rekonštrukcie výrazne nad vaše možnosti? Nedá sa, bohužiaľ, nič robiť a musíte zo svojich požiadaviek zľaviť. To však neznamená, že si nemôžete splniť sen o novom šate svojho bývania. Skúste použiť osvedčenú stratégiu, kde kombinujete drahšie prvky s menej nákladnými. Určite si, čo je prioritou vašej rekonštrukcie. Zoberte pritom do úvahy, ktoré časti bytu najviac využívate, kde sa zdržujete najradšej, ako aj svoje koníčky. Platí však známe príslovie – prikrývajte sa iba takou perinou, na akú máte.

Náš tip: Hľadajte čo najvýhodnejšie kombinácie cien. Skúste napríklad zvoliť lacnejší model kuchyne – ale ak radi pečiete, vyberte si pre radosť lepšiu rúru. Stále budete mať praktické veci a zároveň aj niečo, čo vás poteší. V konečnom dôsledku budete spokojní. Podobne môžete postupovať aj v iných prípadoch. Zvoľte trebárs lacnejšiu verziu kúpeľne, ale investujte viac do okien. Možností je neúrekom.

Zdroj: Getty Images

4. Urobte si niektoré veci sami

Máte dobrých známych, ktorí vám pomôžu s dovozom nábytku, podláh či spotrebičov? Prípadne ste sami zruční a viete si namontovať kuchyňu aj vo vlastnej réžii, alebo na maľovanie nepotrebujete profesionálov? To všetko sú ďalšie ušetrené peniaze, ktoré sa vám môžu hodiť na iné účely. Aj tu však treba dodržiavať určité pravidlá, ktorých ignorovanie by sa vám mohlo vypomstiť.

Náš tip: Dobre odhadnite svoje schopnosti a určite nerobte to, čo naozaj poriadne neviete. To isté platí aj v prípade vašich známych či kamarátov. Keď už niečo robíte, snažte sa to spraviť najlepšie, ako viete. Predídete tak situácii, keď by ešte aj rekonštrukcia potrebovala rekonštrukciu. Ak si na niečo jednoducho netrúfate, prenechajte to radšej profesionálom.

5. Založte si sporenie na bývanie

Na budúcnosť treba myslieť v predstihu. Platí to aj pri sporení na vlastné bývanie alebo jeho rekonštrukciu, ku ktorej skôr či neskôr príde. Na Slovensku má dlhoročnú tradíciu stavebné sporenie od Prvej stavebnej sporiteľne. Svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi si nasporíte časť prostriedkov, pričom minimálna lehota sporenia je 6 rokov. Druhú časť peňazí môžete zasa získať v podobe výhodného úveru. Hodí sa teda pre každého, kto chce rozumne zhodnocovať svoje financie a zároveň bývať lepšie či krajšie.

Náš tip: Ak už máte stavebné sporenie v PSS, môžete aj vy získať na počkanie úverový certifikát. Bude vám dokonca vystavený aj bez podkladov na skúmanie príjmu. Získate tak všetky potrebné informácie o parametroch úveru, na ktorý máte nárok.

Zistite, na čo máte a prídite si po úverový certfikát do najbližšieho obchodného zastúpenia PSS alebo pre viac informácií navštívte našu webovú stránku www.pss.sk/certifikat.

Zdroj: PSS

Advertoriál pripravený v spolupráci s PSS.