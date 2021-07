VIDEO Poslanec vzal do ruky náradie: Nastal rýchli proces, šibenica pred parlamentom skončila na kúsky

Šibenicu pred budovou Národnej rady zanechali po sebe protestujúci, ktorí takýmto spôsobom niekoľko dní vyjadrovali svoj nesúhlas s prijatím novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá však dlho námestie pred parlamentom "nezdobila." O jej rýchle odstránenie sa vlastnoručne postaral poslanec Kristián Čekovský. "O tom, že tieto protesty neboli úplne pokojné, svedčia nielen útoky, ktoré sa pred parlamentom udiali, ale aj pomôcky, s ktorými protestujúci pred parlamentu prišli," hovorí vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.

Šibenica bola pred parlamentom do včerajšieho ráno, po príchode mestskej polície však skončila odprataná bokom. Ani tam však dlho nepobudla. "Nemyslím si, že takéto niečo patrí do súčasnosti, skôr si myslím, že to patrilo do 15. storočia," povedal Čekovský, ktorý v súvislosti s tým upozornil aj na správy, ktoré v posledných dňoch chodili poslancom. V nich im ich autori želali smrť a "vešanie na kandelábre" priamo pred parlamentom. "Odmietam takéto prejavy nenávisti," uviedol Čekovský. Šibenicu preto zlikvidoval. "Verím, že v recyklovanej podobe poslúži niekomu inému," dodal.

Zákon o očkovaním, ktorí tento týždeň poslanci schválili, nie je podľa neho dôvodom na paniku a na také vášne, ako vyvolával. Pripustil, že do určitej miery zvýhodňuje očkovaných ale zároveň zdôraznil, že ich zvýhodňuje iba tým, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie nebudú musieť podstupovať testovanie.