Využite neverbálnu komunikáciu vo svoj prospech: Takto vám pomôže na pohovore

Bratislava - Počas pohovoru si môžete myslieť, že ak máte najlepšie odpovede na otázky týkajúce sa pohovoru, automaticky prácu dostanete, ale nemusí to byť vždy tak. Veľkou časťou úspechu vašich odpovedí je v skutočnosti neverbálna komunikácia. Zahŕňa to vašu reč tela a to, čo sa nazýva „parajazyk“ - prvky vašej reči okrem samotných slov, ako napríklad intonácia, rýchlosť reči, pauzy, vzdychy a výrazy tváre. Neverbálna komunikácia zahŕňa aj váš odev a starostlivosť o váš zovňajšok.