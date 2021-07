KORONAVÍRUS Rúška či respirátory treba nosiť aj na hromadných podujatiach v exteriéri

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri. V rámci preventívnych opatrení to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, hoci sú podľa COVID automatu naďalej všetky okresy na Slovensku zaradené do zelenej farby, teda v stupni monitoringu.