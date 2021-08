5 tipov, ako schladiť seba aj auto počas horúcich letných dní: Koniec vriacej páky a teplu ako zo Sahary!

BRATISLAVA - Poznáš to určite aj ty. V lete nastúpiš do auta a ako prvé ťa ovalí horúci vzduch, ktorý akoby prišiel priamo zo Sahary. Chrbát si popáliš o sedadlo a aby toho nebolo málo, zanadávaš si aj po tom, ako sa dotkneš vriaceho volantu či radiacej páky. Cestovanie v takýchto podmienkach rozhodne nie je príjemným zážitkom. Avšak, na každý problém existuje riešenie. My sme pre teba pripravili funkčné tipy, ktoré ti letné jazdenie výrazne spríjemnia!