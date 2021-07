Poslanci absolvovali nočné rokovanie: Hlasovať by mali až dnes ráno

BRATISLAVA - Poslancov Národnej rady (NR) SR čakalo nočné rokovanie. Odsúhlasili si, že rokovať budú v sobotu do vyčerpania všetkých bodov programu schôdze a hlasovať o nich budú v nedeľu (25. 7.) ráno o 9.00 h.

Aktualizované 2:10

Poslanci Národnej rady SR ukončili rokovanie diskusiou k novele zákona o športe, ktorá súvisí s pandémiou nového koronavírusu. Zísť sa majú opäť ráno o 9.00 h, kedy majú hlasovať o bodoch prerokovaných na tejto schôdzi.

Definitívne by mali rozhodnúť aj o novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Diskusia bola v závere rokovania pokojnejšia. Viac poslancov sa zapojilo len do debaty o výstavbe nájomných bytov. Po tom, ako si plénum dohodlo hlasovanie až na ráno, ostalo totiž v rokovacej sále minimum poslancov.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Aktualizované 22:30

V sobotu večer poslanci pokračovali v rokovaní o vládnej novele, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach. Právna norma je v druhom čítaní, plénum o nej rokuje zrýchlene. Písomne sa prihlásili traja poslanci, po nich budú mať možnosť prihlásiť sa ďalší.

Po skončení aktuálnej 35. schôdze sa má začať ďalšie mimoriadne rokovanie. Na ňom by mal opozičnému pokusu o odvolanie čeliť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Schôdzu inicioval Smer-SD, podporili ju aj nezaradení poslanci. Mikulec sa odvolávania neobáva.