MIMORIADNA schôdza parlamentu: Našla koalícia zhodu? Poslanci rokujú o kľúčovom zákone

BRATISLAVA - Poslancov parlamentu dnes čaká mimoriadna letná schôdza, na ktorú sa čakalo mesiac. Hlavným bodom, o ktorom má parlament diskutovať, je zákon o tzv. GreenPassoch. Podľa neho by v prípade tretej vlny a následne zavedení reštriktívnych opatrení mali mať vstup do prevádzok alebo na hromadné podujatia povolený iba plne zaočkovaní, tí, ktorí prekonali COVID alebo tí, ktorí budú mať negatívny test.

Návrh síce prešiel na vláde, no jeden z koaličných partnerov, ktorého ministri za návrh hlasovali, sa okamžite vzbúril. Líder Sme rodina Boris Kollár zákon zablokoval. Hovoril, že ide o povinné očkovanie a rovnako sa mu nepáčila myšlienka, že by si neočkovaní museli platiť test. V koalícii preto prebiehala debata takmer mesiac. Zajtrajšia schôdza ukáže, či sa dohodli a kto ako zahlasuje. Premiér Eduard Heger uviedol, že táto novela nemá nikoho trestať, má len pomôcť prevádzkam.

9:36 Akákoľvek všeobecne záväzná právna norma zvýhodňujúca zaočkované osoby, respektíve tvoriaca podklad pre zvýhodňovanie zaočkovaných, musí prejsť tzv. ústavnoprávnym testom diskriminácie. Zákonodarca by sa teda ešte pred schválením zákona mal vyrovnať s otázkou, či sa nerovné zaobchádzanie opiera o ústavne prípustný dôvod. Nie každé rozdielne zaobchádzanie však automaticky znamená aj porušenie zákazu diskriminácie.

"Vždy je potrebné skúmať, či sú zaočkované a nezaočkované osoby pri výkone práv a povinností v porovnateľnej situácii. Je napríklad v poriadku, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi deň voľna na absolvovanie očkovania, prípadne ďalšie dni na zotavenie. Porušením zákazu diskriminácie by však napríklad bolo, ak by zamestnávateľ vyplatil odmeny iba zaočkovaným zamestnancom. Keďže odmeny majú byť vyplácané v závislosti od dosiahnutých pracovných výsledkov, zaočkovaní aj nezaočkovaní zamestnanci sú pri nároku na ne v porovnateľnej situácii. Kritérium zaočkovanosti by preto v tomto prípade bolo absolútne irelevantné a diskriminačné,“ vysvetlila výkonná riaditeľka SNSĽP.

9:26 Pred budovou Národnej rady (NR) SR v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli desiatky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam. Protestujúci skandujú napríklad heslo "Slovensko si nedáme!". Hovoria tiež o ochrane svojich detí a tvrdia, že nechcú povinné očkovanie. Nespokojní ľudia sa dostali až pred vstup do budovy. Na mieste sú bezpečnostné zložky, situáciu monitoruje aj antikonfliktný tím.

Našla koalícia zhodu?

OĽaNO

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš zatiaľ neeviduje od kolegov z klubu pripomienky či prípadný záujem nepodporiť novelu zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok. Šipoš si nemyslí, že líder hnutia a minister financií Igor Matovič bude pri tomto návrhu "brojiť" proti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému.

VIDEO Platenie testov v plnej výške by bolo nútenie do očkovania, Matovič hovorí o sociálnom revolveri

"Budeme mať poslanecký klub, budeme sa o tom rozprávať. Osobne neevidujem takéto názory, že by s tým poslanci neboli spokojní. Všetci, ktorí sú zodpovední a uvedomujú si, aká je situácia, tak budú hlasovať za," povedal Šipoš novinárom pred štvrtkovým zasadnutím klubu hnutia. "Všetci si dobre uvedomujeme, že ak príde v septembri tretia vlna, bude intenzívna, musíme byť na to pripravení a tento zákon je rámcový, ktorý pomôže, aby sme nemuseli zavárať reštaurácie, zatvárať ekonomiku," doplnil.

SaS

Poslanci SaS návrh podporia. "Jednoznačne podporujeme, aby očkovaní mohli chodiť do prevádzok aj v prípade, keď sa situácia trochu zhorší," povedala novinárom šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že sa o tom rokovalo aj na koaličnej rade.

VIDEO Sulík nerozumie postoju Sme rodina: Zákon zablokovali na poslednú chvíľu

Sme rodina

Hnutie Sme rodina má o návrhu ešte rokovať na zasadnutí klubu v piatok (23. 7.), kde sa majú podľa poslankyne Petry Hajšelovej dohodnúť, ako budú hlasovať. Poslankyňa v návrhu vidí ešte veľa nezodpovedaných otázok. Bolo by podľa nej férové nerozdeľovať ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných.

VIDEO Pozrite si reakciu Sme rodina krátko po schválení zákona

Zákon zablokovali kollárovci

Kollár odmietol, že by to jeho hnutie robilo pre politický výtlak a rovnako odmietol označenie antivaxer. Deklaroval, že to robia pre ľudí, aby ešte viac nepolarizovali spoločnosť. "Hnutie Sme rodina nikdy nedovolí, aby sa robili dve kategórie občanov," poznamenal s tým, že podľa pôvodného návrhu šlo o de facto povinné očkovanie. Návrh zákona mal byť predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente 2. júna.

Ďalšia prestrelka, dezinformácie a sociálny revolver

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vtedy okamžite zareagoval stručným vyhlásením. Povinné očkovanie sa v žiadnom prípade zavádzať nebude a ide o dezinformáciu. V koalícii to opäť iskrilo a opäť boli potrebné takmer mesačné vyjednávania.

Šéf liberálov Richard Sulík nechápal, prečo sa Kollár otočil a Igor Matovič svojho nominanta kritizoval s tým, že prikladal ľuďom "sociálny revolver" k hlave a "chladnokrvne" by ich nútil dať sa zaočkovať. "Si chudobný a nemáš na test? Choď sa dať očkovať," zhodnotil Matovič, ako by návrh vyzeral v praxi.

Dva PCR zadarmo a antigény za 5 eur?

Pôvodný návrh mal jeden odsek a nezmenil sa ani po koaličných debatách. Lídri sa teda museli dohodnúť na Kollárovej podmienke, a teda istej forme preplácania testov. Premiér Eduard Heger po proteste hnutia Sme rodina uviedol, že o návrhu sa bude hovoriť na koaličnej rade a Lengvarský mal pripraviť analýzu koľko testov by bol štát schopný preplatiť, resp. o koľko by sa ich cena mohla znížiť.

Nakoniec sa zdá, že dohoda je na stole. PCR testy na ochorenie COVID-19 budú bezplatné aj nad rámec indikovaných prípadov, koalícia však ešte diskutuje o ich počte. Ministerstvo zdravotníctva sa prikláňa k počtu dvoch PCR testov mesačne. Antigénové testy nebudú zadarmo, ale za poplatok päť eur. Testovať sa nimi bude takto v nemocniciach. V pondelok to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ide o závery z koaličnej rady. Dodala, že pravidlá sa nateraz až do 9. augusta nemenia, všetky tieto kroky budú podľa jej slov platiť až po tomto dátume.

Ak by zákon schválili, platiť by mal až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol po júnovom rokovaní vlády, na ktorom sa návrh zákona schválil, Lengvarský.

Kde všade nebudú môcť ísť nezaočkovaní bez testu?

Martin Pavelka, epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz na ministerstve zdravotníctva, upozornil na to, že v prípade, ak sa v krajine rozšíri delta variant nového koronavírusu, rezort zrejme rozšíri COVID automat a zoznam aktivít, pri ktorých sa budú nezaočkovaní musieť preukazovať negatívnym PCR testom. "Momentálne sú v diskusiách reštaurácie, puby, hromadné podujatia, plavárne, fitness centrá, ubytovanie v hoteloch, športové tréningy, obrady, múzeá a galérie. Ak som zaočkovaný nemusím sa testovať," vysvetlil Pavelka.

Testovanie zostáva podľa Tomáša Kúdelu z MZ ako jedna z priorít pri odhaľovaní ohnísk pandémie. "Antigénové testovanie pre takej incidencii, akú máme, nemajú taký benefit, aký potrebujeme. Skôr potrebujeme podporiť PCR testy. Preto antigénové mobilné odberové miesta k 30. júnu končia a všetko smerujeme k PCR testovaniu," zhrnul vtedy Kúdela.

Ak prejde v NR SR návrh o COVID preukazoch, potešia sa i športovci

V prípade, že v piatok prejde v parlamente novela zákona, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, potešia sa aj športoví fanúšikovia a kluby, uviedol Lengvarský po stredajšom rokovaní vlády. Naznačil, že sa má zvyšovať povolená kapacita divákov na hromadných podujatiach vrátane tých športových.

"Novelizovaný zákon je legislatívny podklad, aby zaočkovaní mohli navštevovať podujatia vo väčšej miere, je na to pripravovaný aj COVID automat," potvrdil Lengvarský. Konkrétna úprava počtov je ešte podľa jeho slov otázkou diskusií. "Sú návrhy na obe strany, zaočkovaní neobmedzene alebo určité fixné počty násobne väčšie ako doteraz, ale o tom bude ešte hovoriť vo štvrtok (22. 7.) konzílium," povedal Lengvarský. V súčasnej fáze monitoringu je podľa aktuálneho COVID automatu povolený na štadiónoch maximálny počet 1000 divákov v exteriéri a 500 v interiéri.

Mimoriadna schôdza by mohla pokračovať aj v sobotu

Poslanci parlamentu by mohli rokovať aj v sobotu (24. 7.). Ak by nestihli naplánované body zákonodarcovia prerokovať v piatok do neskorého večera, zišli by sa opäť ráno. Na takomto časovom postupe sa dohodli zástupcovia koalície na koaličnej rade. Zasadnúť však bude musieť ešte poslanecké grémium. "Mimoriadna schôdza bude v piatok do večera a v prípade, ak neskončíme, bude pokračovať v sobotu ráno od 9.00 h až do skončenia," uviedol šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Na mimoriadnej schôdzi bude opätovne predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Primárne teda podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej hovorí o výhodách pre zaočkovaných pri návšteve hromadných podujatí a prevádzok. Okrem iného plánuje Smer podať návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca.