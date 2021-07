Posledné rokovanie vlády pred letnou prestávkou: Na stole sú zákony z dielne školstva, no zrejme ich preložia

NAŽIVO Veronika Remišová z Úradu vlády SR:

Aktualizácia 11:29

Remišová na tlačovej konferencii po rokovaní vlády otvára tému konfliktu v strane Za ľudí. Hovorí o tom, že Kolíková si z politiky urobila jednoduchú šachovnicu. "Ja si nepamätám situáciu v histórii slovenskej politiky, aby sa vylievali takéto kýble špiny," povedala Remišová aj v kontexte možného konca Viery Leščákovej a možno aj Jany Žitňanskej v klube Za ľudí. "Snažila som sa riešiť túto situáciu kompromisne, ale ukazuje sa, že slušnosť v politike skôr slabosť. Vyzývam Kolíkovej frakciu, aby prestali škodiť strane, a keď chcú v tomto pokračuvať, nech sa radšej rozlúčia," vyhlásila rázne Remišová.

Remišová toto vyhlásenie poskytla po tom, ako ministerka spravodlivosti odvolala štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Luciaka. Luciak sa teraz vráti do parlamentu, odkiaľ teda bude musieť odísť poslankyňa Leščáková. Tá je v blízkosti Remišovej.

Hlavný program dňa

Trojica noviel zákonov zo školstva či návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 z dielne Správy štátnych hmotných rezerv SR zamestnajú vládny kabinet na poslednom avizovanom zasadnutí pred letnou prestávkou. V programe stredajšieho rokovania vlády je zaradený aj návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhom novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) chce zefektívniť proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, nastať má aj komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. Okrem spojenej školy sa umožní aj vznik združenia škôl a školských zariadení ako takzvaný školský klaster.

Zákony od Gröhlinga zrejme preložia

Trojicu noviel zákonov zo školstva, ktoré boli zaradené na stredajšie rokovanie vlády, zrejme preložia až rokovanie vlády po letnej prestávke. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Nám sa v rámci školských zákonov udiala taká nepríjemnosť legislatívno-právna, budeme sa musieť dohodnúť s kolegami, či prerokujeme školské zákony alebo pôjdu na vládu až 18. augusta," povedal šéf rezortu školstva. Keďže všetky tri zákony sú prepojené, tak podľa ministra školstva sa to nemôžeme nechať tak, pretože by sa museli opravovať všetky tri.

Moratórium a jeho skrátenie

Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie takzvaného volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Legislatívne úpravy, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR, reagujú na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí, rovnako tak do návrhov zmien implementujú poznatky z aplikačnej praxe.

Prepojenie mýtnych systémov

Elektronické mýtne systémy v rámci EÚ by sa mali navzájom prepojiť. Platenie mýta v Únii sa tak má uľahčiť. Počíta s tým novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vláda bude rokovať aj o tom, že v rámci rozpočtu pre Kanceláriu prezidenta SR sa majú presunúť finančné prostriedky vo výške 60.000 eur. Využiť sa majú na modernizáciu a rekonštrukciu objektov v správe Kancelárie prezidenta SR.