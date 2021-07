Velikán Lasica ako BOJOVNÍK proti podvodom: Polícii pomáhal len mesiac pre smrťou! Veľmi si to vážime

Lasica bol súčasťou policajnej kampane v boji proti podvodom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

BRATISLAVA - Slovensko tomu stále nemôže uveriť, no je to bohužiaľ tak. Svet opustil veľký herec a komik Milan Lasica, ktorý sa zapísal do sŕdc mnohých ľudí a aj do priazne policajných či hasičských zložiek. Bol to totiž sám velikán Lasica, kto polícii len pred mesiacom pomáhal s kampaňou proti hoaxom a podvodom na internete. Teraz mu musia dať posledné zbohom.