Sobotné kúpanie skončilo tragicky: FOTO Utopil sa člen známej kapely!

MICHALOVCE - Vo vodách Zemplínskej Šíravy sa včera stala tragédia. Utopil sa mladý muž, ktorý pochádzal z okresu Stará Ľubovňa. Muža sa síce podarilo oživiť, bohužiaľ, po prevoze do nemocnice zomrel. Išlo o hudobníka zo známej kapely.

Policajti a záchranka museli zasahovať v okrese Michalovce. Osudovým sa stalo len 38-ročnému Ľubošovi Didikovi z hudobnej kapely Rolland z Čirča sobotné kúpanie. Jeho rodina i priatelia sú v šoku.

Zomrel známy hudobník

Kapela sa so smutnou správou podelila v sobotu večer na sociálnej sieti. "Priatelia, je to neuveriteľná rana pre kapelu, rodinu a priateľov... ale dnes odišiel do muzikantského neba náš kolega Ľuboš," napísali. S kapelou hrávali na rôznych akciách vrátane svadieb viac ako 20 rokov. Didik hral na klávesy a akordeón.

Podľa portálu dolnyzemplin.korzar.sme.sk si šiel Ľuboš spolu s kolegom zaplávať. Jeho kolega už nevládal a tak sa vrátil. Ľuboš však plával ďalej. Všetko sa odohralo rýchlo. Ľuboš doplával príliš ďaleko a mal kričať o pomoc. Bol však ďaleko od brehu, nemal ho kto zachrániť. V ten víkend mali s kolegom voľno.

Bohužiaľ, domov sa už nevráti. Na Zemplínskej šírave chýba záchranná služby a kým dorazili príslušníci Hasičského a záchranného zboru, prešlo podľa portálu pätnásť až dvadsať minút. Muža následne vytiahli a začali ho oživovať, čo trvalo zhruba pol hodinu. Síce sa im ho podarilo oživiť, no po prevoze do nemocnice zomrel. Aktivisti opäť apelujú na ministerstvo vnútra, aby bola na mieste opäť zriadená záchranná vodná služba.

Osudné kúpanie

"Včera popoludní plával 38-ročný muž z okr. Stará Ľubovňa vo vodnej nádrži na Zemplínskej Šírave, v rekreačnej oblasti Kaluža, pričom sa ponoril pod vodnú hladinu a viac sa nevynoril," uviedli košickí policajti na sociálnej sieti.

"Muža sa po vytiahnutí podarilo oživiť, avšak počas prevozu do nemocnice zomrel. Polícia prijala v tejto súvislosti trestné oznámenie pre podozrenie z usmrtenia. Podľa výsledkov pitvy bude rozhodnuté o ďalšom postupe," dodali.