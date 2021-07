Tvrdo pracujete každý jeden deň? Nezostáva vám však po zaplatení všetkých účtov a výdavkov dostatok peňazí, ktoré by ste si mohli užiť? Poriadne zvažujete, na čo minúť tú trochu peňazí, ktorá vám zostane? Vedci tvrdia, že by ste ich mali použiť správne - na to, čo vás urobí šťastnými. Viete, aké veci to sú?