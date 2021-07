Bratislava - Úlohou každého správneho manažéra alebo šéfa je, aby zvládal dobre svoju prácu, mal o nej prehľad, vedel poradiť svojim podriadeným, podporiť ich a motivovať. Mal by myslieť konštruktívne, nestresovať seba ani svoje okolie a ovládať svoje emócie, a to všetko bez ohľadu na odbor, v ktorom pracuje. Čo by teda správny manažér rozhodne nemal hovoriť ?