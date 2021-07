Návšteva prezidenta Čiernej Hory u prezidentky Čaputovej: Diskutovali o viacerých témach

BRATISLAVA - Slovensko dlhodobo podporuje Čiernu Horu i ďalšie krajiny regiónu západného Balkánu v integračnom úsilí do Európskej únie. Vyhlásila to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po štvrtkovom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska.

Balkánske krajiny, ktoré ešte nevstúpili do EÚ, sú v rôznych fázach prístupového procesu. Čaputová pripomenula, že Čierna Hora je v tomto integračnom procese najďalej. "Slovenská republika podporovala a bude podporovať západný Balkán a Čiernu Horu v jej integračných snahách, pretože to plne zodpovedá vôli obyvateľov tejto krajiny. V tomto máte v Slovensku zodpovedného a stabilného partnera," uviedla s tým, že v Čiernej Hore sa hlási do EÚ až 80 percent obyvateľstva.

Zároveň zdôraznila, že predpokladom vstupu do EÚ sú jednotlivé reformy. Čierna Hora je podľa nej na dobrej ceste a pokračuje v reformných krokoch. Čaputová sa s Djukanovičom rozprávali aj o možnostiach rozvinutia a podpory bilaterálnej spolupráce v oblasti právneho štátu, ekonomiky, investície a turizmu. Pripomenula, že Únia sa snaží pomôcť či už Čiernej Hore vo výške 110 miliónov eur na podporu po covide, ako aj celému regiónu západný Balkán vo výške 3,3 miliardy eur.

Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Djukanovič uviedol, že jeho návšteva Slovenska sa odohráva v roku, keď si Čierna Hora pripomína 15. výročie obnovenia nezávislosti, ku ktorej prispela aj slovenská diplomacia a zároveň 15 rokov od vytvorenia diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. "Čierna Hora je súčasťou regiónu, ktorý má, žiaľ, povesť nestabilného regiónu v Európe. Myslíme, že dôvodom je zaostalosť tohto regiónu v zmysle, že sme nesledovali cestu ostatných európskych krajín, ktoré sa dlhoročné vyvíjali," skonštatoval Djukanovič. Preto si myslí, že cesta smerom k EÚ je cestou k väčšej stabilite a demokratického rozvoju tohto regiónu.

Čiernohorský prezident zároveň poďakoval SR za podporu vstupu jeho krajiny do EÚ. Práve aj vďaka tomu je podľa neho Čierna Hora najbližšie z krajín západného Balkánu v rámci integračného procesu. Čaputová zhodnotila bilaterálne vzťahy za dlhodobo dobré a konštruktívne. S týmto názorom súhlasí aj Djukanovič, podľa ktorého ich štvrtkové stretnutie dáva nový impulz týmto vzťahom. "Z našej oblasti vidíme veľký priestor v oblasti turizmu, ekonómie a investícií," dodal.