BRATISLAVA - Byť urbexerom nie je vôbec jednoduché. Tí správni, samozrejme dodržujú zásadu, že na miesto sa človek ide iba pozrieť a nič neničí, no stále ide o nedovolený vstup na súkromný pozemok, pre ktorý niektorí nemajú veľké pochopenie. Svoje by o tom vedel povedať aj Marcelito Rečinský, ktorý sa bol so svojím kolegom pozrieť na opustené družstvo.