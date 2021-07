VIDEO Vláda sa dnes schádza na ďalšom rokovaní: Ministri prezradili názor na rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom hraníc

VIDEO Richard Sulík pred rokovaním vlády:

10:09 Lotériu považujem za niečo, čo dehonestuje to očkovanie. Vakcíny sú tu na to, aby zachránili tie životy. Vyhlásil to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík po príchode na vládu. "Preto sme v parlamente ani nehlasovali za tieto lotérie. Myslím si, že chýbajúce financie na očkovaciu kampaň už tam dávno mali byť a je chyba, že tam ešte nie sú," tvrdí Sulík.

10:07 "Zachovajme rozvahu. V kuse sa pýtate, či neprichádzame o čas. Máme len jeden čas a v ňom prichádzajú dané kroky. Boli sme prvá krajina, ktorá nepodcenila delta variant, všetky ostatné krajiny nás nasledujú a konáme najpromptnejšie z EÚ. Deje sa tu aj veľký dezinformačný boj a ľudia sú často odhováraní od ochrany vlastného zdravia," opakuje premiér Heger. Matovič podľa neho nesabotuje ochranu zdravia tým, že neposkytol doteraz ďalšie finančné prostriedky na očkovaciu kampaň.

10:07 "Počkáme si na rozhodnutie ÚS. Druhý krok je, že vidíte, čo sa robí v ostatných krajinách a s covidom sme ešte neskončili. Zareagovali sme veľmi správne, a našim rozhodnutím sme zamedzili nástup ďalšej vlny v dôsledku delty. Vidíme, že chýba aj ochrana v podobe zaočkovanosti obyvateľstva," povedal premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády.

Heger si dokonca našiel čas aj na to, aby okomentoval aktuálne dianie okolo neúspešného referenda.

10:06 "Čakáme na oficiálne znenie výroku ÚS a naši právnici sú pripravení na to reagovať. Podľa toho sa upraví režim, aby to bolo v poriadku," povedal po príchode na vládu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Budem si to musieť prečítať. Nevidel som konkrétne znenie nálezu. Predpokladám, že na základe argumentácie ÚS budeme v budúcnosti tie vyhlášky pripravovať tak, aby vyhovovali," povedal minister práce Milan Krajniak.

10:04 Na vládu prichádzajú aj ďalší ministri. Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok sa vyjadruje k zrušeniu vyhlášky Ústavným súdom (ÚS). "Považujem to za vážne rozhodnutie, zatiaľ to evidujem len z médií. Novú situáciu nastolil ÚS," povedal Korčok.

10:01 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripúšťa, že v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu dôjde k zrušeniu vyhlášky, ktorá bola vydaná na ÚVZ v súvislosti s hranicami. Kolíková tiež nepovažuje očkovaciu lotériu za dobrý nápad a nezapojí sa.

10:00 Rokovanie vlády sa začína.

Feckov definitívny koniec na ministerstve

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Martin Fecko má skončiť na svojom poste. Návrh na jeho odvolanie predložil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na stredajšie rokovanie vlády.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predkladá na rokovanie kabinetu sľúbené naviazanie projektu podpory na udržanie zamestnanosti v čase krízovej situácie (Prvá pomoc) na COVID automat.

Envirorezort predložil návrhy na vyhlásenie chránených území. Na Slovensku by mali vzniknúť tri chránené areály - Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, dve prírodné rezervácie - Brezové a Pokoradzské jazierka, a národná prírodná rezervácia Plavno.

Ministri stále nerozhodli o odkúpení osempodlažnej ubytovne a susediacej reštaurácie Fatranka v okrajovej časti Vrútok od Železníc Slovenskej republiky bratislavskou spoločnosťou Levice invest. Cena za nehnuteľnosti a pozemky s výmerou 6314 štvorcových metrov by mala byť 1,41 milióna eur. Návrh je zaradený v zozname predložených materiálov na rokovanie vlády.

Vláda by mala prerokovať aj návrh z dielne rezortu obrany, ktorý chce postaviť novú budovu pre Vojenský archív Trnava. Dôvodom je nevyhovujúci stav súčasného objektu. Predpokladané náklady podľa predloženého materiálu ministerstvo predbežne vyčíslilo na 27 miliónov eur bez DPH.

Kabinet sa má zaoberať aj zoznamom úloh a aktivít, ktoré majú zlepšiť kybernetickú bezpečnosť Slovenska. Medzi úlohami sa nachádza napríklad znovelizovanie vyhlášky o identifikačných kritériách či vyhlášky o kategóriách kybernetických incidentov.