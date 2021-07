BOŽIE MLYNY Vypovedá odsúdený mafiánsky boss! Kováčika vidím zblízka prvýkrát, hovorí Kudlička

11:21 Nasleduje prestávka do 12:00.

11:20 Výsluch svedka Ľubomíra Kudličku je ukončený. Vyjadruje sa k jeho výpovedi obžalovaný Kováčik. Potvrdil, že sa s Kudličkom nepozná, stotožňuje sa s jeho výpoveďou o pravdivosti výpovede Zemana. "Aj v mojom prípade prokurátor nevyhovel žiadnemu návrhu a rovnako, ako v prípade pána Kudličku, sa veľmi ponáhľa," povedal Kováčik.

11:16 Prokurátor sa ešte pýta, či v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytoval Kudlička nejaké sponzorské dary alebo služby v prospech športových klubov. "Nie, mali sme nadáciu, cez ktorú sme pomáhali mamičkám s deťmi," odpovedal Kudlička.

11:04 Otázky kladie sudkyňa Pamela Záleská, ktorá sa pýta Kudličku, že za čo bol odsúdený. Kudlička odpovedá, že za objednávku vraždy. Obžalobu však odmieta.

11:00 "Chcel by som sa v súvislosti s mojimi reakciami na svedka Mateja Zemana zmieniť ešte o jednej osobe, ktorej výpoveď považujem tiež v tejto súvislosti za podstatnú, ide o svedka Csabu Dömötöra, ktorý svojimi vyjadreniami podporuje výpoveď svedka Mateja Zemana a chcem súdu vysvetliť prečo si myslím, že to tak je. Csaba je poslušným zamestnancom spoločnosti KGV, ktorej konateľom je Matej Zeman, ktorý Csabovi veľmi pomohol v období, keď mu zomrela žena. Bol mu veľkou oporou, a preto mu je Csaba veľmi zaviazaný a urobí preňho všetko. Nadviazal by som na už medializovanú výpoveď Csabu Dömötör, na ktorú poukazoval poslanec Fico, pretože Csaba vypovedal, že viezol Zemana na stretnutie s Františkom Böhmom a že si to dobre pamätá práve preto, že to bolo jediný raz, čo viezli veľký obnos peňazí, ktoré mali odvovzdať Františkovi Bohmovi a Ľudovítovi Makóovi, ktorí sedeli v reštaurácii a Csaba to mal vidieť cez okno. Podotýkam, že sa jedná o reštauráciu, ktorá má zatienené okná, a teda v tejto časti výpovede sa Csaba mýli, ale dobre, nemusí si to pamätať. Podstatné však je, že Scaba v inej svojej výpovede znova uvádza, že spoločne so Zemanom niesli veľký obnos peňazí aj Makóovi, pričom nie je zrejmé, kedy mal ten obnos peňazí byť odovzdaný Makóovi ako úplatok pre obžalovaného za vybavenie môjho prepustenia z väzby a kedy viezli Makóovi veľký obnos peňazí v inom prípade a za čo," vypovedal Kudlička.

10:45 Ľubomír Kudlička je odsúdený na 25 rokov za objednávku vraždy. Na pojednávaní zopakoval, že bol odsúdený neprávom a skutok odmieta. V miestnosi sedí pred samosudkyňou Pamleou Záleskou. Za ním je jeden z ozbrojených kukláčov.

10:41 Prokurátor sa pýta, či Kudlička evidoval záujem o svoju osobu v rokoch 2016 a 2017. "Ja záujem o svoju osobu evidujem, odkedy bol zavraždený môj spoločník Ján Takáč," hovorí Kudlička.

10:37 Po krátkej prestávke pokračuje výsluch Ľubomíra Kudličku. Svedok odpovedá na otázky prokurátora. Ten sa ho pýta na Viliama Ružičku.

Zdroj: Topky/ Maarty

10:10 Kudlička hovorí, že v roku 2017 bolo zadržaných asi 30 údajných členov skupiny takáčovcov. "Ale ja, ako údajný šéf tejto skupiny, som zadržaný nebol," povedal Kudlička. Obhajca Dušana Kováčika sa pýta, či si Kudlička spomína, koľko z tých zadržaných osôb bolo vo väzbe v čase, keď jeho v júli 2017 prepustili. "Niektorí určite ešte boli, ale koľko ich bolo, na to si nespomínam," odpovedal Kudlička.

10:04 Kudlička hovorí, že kajúcnici, ktorí vypovedajú a spolupracujú s políciou to robia preto, lebo vypovedajú to, čo od nich vyšetrovatelia očakávajú. "Hrozia im monštruózne tresty, tak spravia všetko preto, aby získali nejaké výhody," povedal Kudlička.

09:55 Kudlička hovorí, že počas jeho väzby za ním prišiel vyšetrovateľ Čurilla s operatívcom Kaľavským. "Hovorili mi, aby som sa priznal, lebo už všetci na mňa vypovedajú. Ale nemôžem to označiť za nátlak," vypovedá svedok.

09:36 Kudlička hovorí, že si nespomína, čo hovorila prokurátorka Godžová na záver pojednávania o jeho prepustení. "Ale nenamietala, keď som bol prepustený na kauciu," hovorí bývalý boss takáčovcov.

Zdroj: Topky/ Maarty

09:25 Svedok Kudlička hovorí o roku 2017, kedy ho prepustili na kauciu z väzby. Práve pre toto mal podľa obžaloby dostať Dušan Kováčik 50-tisíc eur. "Potom, ako som si prečítal uznesenie o mojom prepustení, som bol absolútne stotožnený s tým, čo tam sudca Hrubala napísal. Podľa mňa to je pravda. Čo sa týka výmeny prokurátorky na mojom. pojednávaní, nevidel som na tom nič divné, dialo sa to bežne. Asi tri alebo štyrikrát tam bol iný prokurátor. Čiže myslel som si, že konečne sa ukázala nejaká pravda. Potom nasledovali nejaké stretnutia s pánom Zemanom. Ale k tomu človeku sa. chcem vyjadriť v kauze takáčovci. Ale, samozrejme, potom z jeho výpovedí som sa dozvedel, ako to malo byť s mojím prepustením a uplácaním pána Kováčika," vypovedá Kudlička.

Zdroj: Topky/ Maarty

09:22 Kudlička tvrdí, že Matej Zeman, kedysi jeho kamarát, vypovedal krivo aj naňho. Kudlička hovorí, že svedkovia, ktorí vypovedajú aj proti nemu, sú všetko kajúcnici, ktorí za svoje výpovede získali výhody.

09:17 Obhajoba sa pýta, či Kudlička pozná Františka Böhma. "Áno, dá sa povedať, že sme boli kamaráti," povedal Kudlička. Ľudovíta Makóa nepozná.

09:14 Vypočutie Kudličku navrhla obhajoba, preto začína výsluch. Kudlička vo svojej spontánnej výpovedi hovorí, že s obžalovaným Kováčikom nemá žiadny vzťah a nie je ani pravda, že by spolu chodili na dovolenky. "Takto zblízka ho vidím prvýkrát v živote. Absolútne odmietam, že by som s ním mal blízky vzťah alebo, že by som s ním chodil na dovolenky, toto sa nezakladá na pravde, pretože som sa dozvedel z médií, že sa takéto veci rozprávajú," povedal Kudlička.

Zdroj: Topky/ Maarty

"Nikdy by mi ani nenapadlo, aby som niekoho žiadal, aby ovplyvňoval obžalovaného v môj prospech alebo aby pre mňa on niečo vybavoval. Odobu Viliama Ružičku poznám, ale aj vo vzťahu k nemu platí, že by mi ani nenapadlo, aby som cez neho niekoho žiadal alebo ovplyvňoval v môj prospech," dodal Kudlička s tým, že aj to sa dozvedel z médií.

09:10 Kudlička po prečítaní prísahy požiadal sudkyňu Pamelu Záleskú, aby mohol byť odpútaný. Sudkyňa mu vyhovela. Kudlička ešte pripomenul, že k svedkovi Zemanovi sa chce komplexne vyjadriť až v prípade takáčovcov, v ktorom už bola podaná obžaloba.

09:00 Pokračuje hlavné pojednávanie s obžalovaným Dušanom Kováčikom. Na dnes sú naplánovaní dvaja svedkovia. Jedným z nich je odsúdený mafiánsky boss takáčovcov Ľubomír Kudlička.

„Pokyn bol napísaný na samolepiacom lístku a znel: Doktor Honz, prideľte vec doktorovi Vargovi,“ ozrejmil Honz. Ako tvrdí, v tej chvíli sa bál „čo sa s úradom deje, že tam prichádza k apokalypse“. Honzovi prišlo zvláštne, že má spis prideliť konkrétnej osobe. „Spis mohol prideliť priamo špeciálny prokurátor alebo zvyklosť bola taká, že by som ako vedúci oddelenia pridelil spis nejakej osobe podľa môjho vedomia a podľa zaťaženia na oddelení,“ podotkol pred novinármi.

Udiať sa to malo na konci septembra 2020. „Túto vec som si zapamätal, aj som si to vyfotil do mobilu, lebo som sa cítil ohrozený, že môže ísť o nejakú lesť na moju osobu,“ zdôraznil. Pripomenul, že to bolo v období, keď sa pohli spoločenské procesy a bolo zrejmé, že sa začne vyvodzovať zodpovednosť. Spis napokon Honz prokurátorovi Márianovi Vargovi pridelil. „Rozhodol som sa vyhovieť, pretože som dostal pokyn od špeciálneho prokurátora. Stále hovorím, že pokiaľ máte šéfa, ktorý má bezpečnostnú previerku Národného bezpečnostného úradu, ktorú dotuje informáciami Slovenská informačná služba a polícia, z akého dôvodu by som mohol nevyhovieť takémuto pokynu,“ pýtal sa svedok.

To, že ho zadržia, tušil

Priblížil tiež, že bývalý špeciálny prokurátor na sklonku svojho pôsobenia vo funkcii chodil skleslý a smutný. „Mal som pocit, ako keby ho to zlomilo. Hovoril mi, že očakáva, že bude zadržaný,“ uviedol. Honz nemal s Dušanom Kováčikom ako so šéfom žiadny problém, cítil podporu pri jeho agende boja proti extrémizmu.

„Stalo sa mi, že som bol vo veci jeho rozhodnutia o zrušení obvinenia Robertovi Ficovi nahnevaný, ale už taký názor nemám, plynutím času som zistil, že rovnaký názor má aj nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic,“ doplnil. Obžalovaného Dušana Kováčika prekvapilo, že mu Honz nepovedal výhrady priamo a prišiel s tým až na hlavnom pojednávaní.

„Považujem to za neseriózne, hovorí to o charaktere doktora Honza,“ skonštatoval bývalý špeciálny prokurátor. Upozornil, že sa v svojej výpovedi nevyjadril k podstatným okolnostiam. Čo sa týka väzobnej veci Ľubomíra Kudličku z roku 2017, ktorej sa týka obžaloba, Dušan Kováčik má pocit, že Honz „na jednej strane uviedol, že nepripisoval veci náležitý význam, že to mohol brať na ľahkú váhu. Na druhej strane sa vyjadroval, že išlo o šéfa zločineckej skupiny“.

Národná kriminálna agentúra zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení. Dušan Kováčik čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.