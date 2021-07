VIDEO Fico sa mal rozprávať s Európskou komisiou o deštrukcii právneho štátu: Naďa to riadne pobavilo!

BRATISLAVA - Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko, a deštrukcia právneho štátu boli témami stretnutia predsedu strany Smer-SD Roberta Fica so Stálym zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku. Fico o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Smer-SD podal pre vyhlášku o režime na hraniciach podnet na Ústavný súd (ÚS) SR. Fico ÚS žiada, aby pozastavil platnosť vyhlášky dovtedy, kým nerozhodne, či je vyhláška v súlade s ústavou alebo nie. "Rovnako žiadame, aby bola označená ako protiústavná, lebo je diskriminačná," poznamenal Fico.

VIDEO Tlačová konferencia Smeru-SD:

Strana podáva aj podanie na právny servis na Európsku komisiu. Podaním chce ukázať, že vyhláška je v "príkrom rozpore" s nariadením Európskej rady. Nariadenie hovorí, že štáty musia zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, zacitoval Fico. "Nemôžete byť diskriminovaní ani priamo, ani nepriamo, ak ste sa rozhodli, že sa zaočkovať nedáte," skonštatoval na základe nariadenia.

Fico hovoril aj o úpadku cestovného ruchu

V súvislosti s vyhláškou Fico poukázal na úpadok cestovného ruchu. Podľa neho viacerí cestujúci na Slovensku zrušili svoju dovolenku pre povinnú karanténu.

Fico tvrdí, že stálemu zastúpeniu EK poskytol relevantné informácie o deštrukcii právneho štátu, konkrétne, ako orgány činné v trestnom konaní nakladajú s udavačmi. Verí, že v súvislosti s tým, čo povedal, sa urýchlene stretne s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. "Čakám na definitívny dátum stretnutia, kde budeme môcť hovoriť do väčších detailov," podotkol.

Podľa Fica musí platiť základná zásada zakotvená v judikatúre európskeho práva. Hovorí, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) nemôžu stavať na výpovedi niekoho, kto je obvinený zo závažnej trestnej činnosti. Konštatuje, že ľuďom, akým je kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, nemožno pri výpovediach dôverovať, pretože na jednej strane prejavuje záujem spolupracovať s OČTK, ale na druhej strane zamlčiava podstatnú časť svojej trestnej činnosti.

Naď sa z Fica len smeje

Na túto tlačovú konferenciu zareagoval aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý sá vraj "dlho takto nepobavil". "Tak vraj Don Fico bol na Zastúpení EK v Bratislave. Že vraj sa bol sťažovať na deštrukciu právneho štátu na Slovensku, odpadnem. Jednak všetci do jedného si tam o ňom myslia, že je to hlava organizovaného zločinu a ani sa tým netaja a jednak jeho protieurópske stanoviská sú až tak notoricky známe, že ho tam vážne brala možno vrátnička. Možno," vysmial politického oponenta Naď.

Zdroj: Facebook/Jaroslav Naď - minister obrany SR, OĽaNO

Podobne to vidí aj vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. "Dnes teda Róbert Fico uteká na zastúpenie Európskej komisie, dožaduje sa stretnutia s eurokomisárkou a rozpráva o deštrukcii právneho štátu. Hovorí to ten istý človek, počas ktorého vlády vznikol na Slovensku paralelný systém skorumpovaných sudcov, policajtov a prokurátorov. Hovorí to človek, na ktorého ukazujú prstom jeho bývalí spojenci a hovoria, ako sa malo ovplyvňovať vyšetrovanie jeho politických oponentov a krytie jeho kamarátov. Ten istý Robert Fico ďakoval Monike Jankovskej za “kus dobrej roboty” a ten istý Robert Fico chodil na firemné večierky Bodorovcov," píše Remišová.