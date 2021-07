Mcihal Šipoš by podporil návrh zmeny legislatívy: OĽANO s referendom nemá problém

BRATISLAVA - Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš by podporil návrh zmeny legislatívy, ktorá by umožnila vypísať referendum o predčasných voľbách. Povedal, že ak by sa návrh dostal na júlovú mimoriadnu schôdzu, podporil by ho. Nehovorí však za celý poslanecký klub. Poslanci OĽANO majú hovoriť o tejto téme na stretnutí klubu až pred júlovou schôdzou, ktorá sa má začať 22. júla.

"S referendom nemáme žiadny problém, musí to byť však v súlade s ústavou," skonštatoval Šipoš. Ak príde do Národnej rady (NR) SR návrh na zmenu ústavy, on osobne ho podporí. Za klub sa vyjadrí až po jeho zasadnutí pred júlovou schôdzou. "Ďalším postupom OĽANO po rozhodnutí Ústavného súdu o referende sa poslanecký klub hnutia bude zaoberať pred júlovou schôdzou parlamentu," dodal šéf klubu hnutia.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmenu legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu (ÚS) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň. Ľudia musia podľa neho dostať možnosť vyjadriť sa v referende.

Prezidentka v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.