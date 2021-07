ONLINE Zasadná výpoveď v procese roka! V prípade bossa Kudličku ma inštruoval Kováčik, hovorí exprokurátorka

10:43 Výsluch svedkyne Blanky Godžovej sa skončil. Nasleduje krátka prestávka. Po nej sa k vysluchu svedkyne vyjadrí obžalovaný Kováčik a vypovedať bude aj Ľudovít Makó.

10:25 Obhajca Dušana Kováčika navrhol ešte v súvislosti s výpoveďou svedkyne vykonať jeden listinný dôkaz, ktorý je napísaný rukou. Predložil ho svedkyni k nahliadnutiu. Ide o záznam o verejnom zasadnutí, na ktorom sa prejednávala väzba Kudličku.

10:14 Svedkyňa vypovedá, že v rámci svojej praxe mala skúsenosti s pojednávaniami o väzbe. Od decembra 2018 je na dôchodku. Hovorí, že v prípade, že jej vznikol nejaký právny problém, s ktorým si nevedela rady, konzultovala ho s doktorom Novockým, pretože si ho vážila a prišli spolu z Bratislavy.

10:09 Nalsedujú otázky zo strany súdu. "Ako často ste vy osobne ako prokurátorka vykonávali pracovnú pohotovosť?" pýta sa sudkyňa. Svedkyňa odpovedá, že asi každý tretí alebo štvrtý mesiac vzhľadom na počet kolegov, ktorí slúžil.

10:02 Otázky svedkyni kladie aj obžalovaný Dušan Kováčik, ktorý bol jej nadriadený 10 rokov. "Pamätáte si, o čom s vami hovoril doktor Novocký, posielal vás za mnou?" pýta sa Kováčik. Svedkyňa vypovedá, že ju Novocký za nikým neposielal, ale väčšinu vecí si nepamätá. "Ja som nevedela, že si to budem musieť po štyroch rokoch pamätať a budem tu vypovedať, ja som sa potom začala venovať svojim kauzám," vypovedala svedkyňa.

09:51 Ďalšie otázky má druhý obhajca Kováčika. Pýta svedkyni, o čom všetkom sa rozprávali s doktorom Novockým. Svedkyňa hovorí, že si nepamätá.

09:44 Sudkyňa Pamela Záleská upozorňuje Kováčikovho obhajcu, aby neopakoval otázky, ktoré už svedkyni kládol. "Je to šikanózny spôsob výsluchu," povedala sudkyňa. Obhajca sa jej pýtal, či bola disciplinárne stíhaná za nepodanie sťažnosti voči prepusteniu Kudličku, na čo svedkyňa už predtým odpovedala, že nebola. Obhajca Magál nemá ďalšie otázky.

09:38 Svedkyňa hovorí, že nemala žiadnu vnútornú výhradu k tomu, aby nepodala sťažnosť voči prepusteniu Kudličku. "Ale keby som nedostala pokyn k tomu, aby som tú sťažnosť nepodala, asi by si ju podala," hovorí svedkyňa, čím usvedčuje Kováčika z toho, že ju inštruoval ako má postupovať v mafiánskom prípade s Kudličkom.

09:36 Prokurátor Šúrek nemá ďalšie otázky, nasledujú otázky obhajcov obžalovaného Kováčika.

09:35 Svedkyňa uviedla, že nikým jej nebol vytýkaný postup v prípade Kudličku, len novinári písali o tom, prečo nepodala sťažnosť.

09:28 Dozorujúci prokurátor Michal Šúrek predložil svedkyni Godžovej úradný záznam. Ide o dokument, ktorý vypracovala svedkyňa v čase, keď bola prokurátorka a mala zastupovať v prípade Kudličku. Svedkyňa potvrdila, že záznam vyhotovila ona a to, čo je v ňom uvedené, je pravda. "Ja som si to po tých rokoch ani nevedela vybaviť. Podpis je môj," potvrdila svedkyňa.

09:20 Svedkyňa ďalej uviedla, že s Kováčikom, ako s nadriadeným, nemala žiadne zlé skúsenosti, asi ako väčšina jej kolegov.

09:14 Svedkyňa opísala skutok, ktorý sa stal v roku 2017. Hovorí, že to bol prípad Kudličku, ktorý dozoroval prokurátor Stanislav, ten bol však v tom čase na dovolenke. Dušana Kováčika vtedy zastupoval doktor Novocký. "Povedal mi, že on ako zastupujúci prokurátor sa pojednávania nemôže zúčastniť. Vtedy mi volal aj doktor Kováčik, ktorý mi povedal, že v prípade oslobodenia Kudličku, nemusím podávať sťažnosť. Asi na druhý deň mi volal doktor Stanislav, že prečo som nepodala sťažnosť, že sa na to pýtal aj nejaký novinár," vypovedá svedkyňa.

09:06 Blanka Godžová, ktorá bola podriadenou Dušana Kováčika, zložila prísahu a začala svoju spontánnu výpoveď.

09:04 Na pojednávanie prišiel vypovedať aj Ľudovít Makó, ktorý usvedčuje vplyvných ľudí vo viacerých kauzách.

09:03 Ako prvá bude vypovedať svedkyňa Blanka Godžová, Ľudovít Makó na ten čas odišiel z miestnosti.

09:01 Na pojednávaní bude vypovedať kajúcnik Ľudovít Makó a doktorka Blanka Godžová.

09:00 Pokračuje hlavné pojednávanie s obžalovaným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začalo v stredu hlavné pojendávanie v prípade obžaloby bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V stredu na súde vypovedali aj dvaja svedkovia Matej Zeman, člen skupiny takáčovcov a kamarát Dušana Kováčika Viliam Ružička.

Ako prvý sa pred sudkyňu Pamelu Záleskú postavil Matej Zeman. Spresnil, že k takáčovcom patril od roku 2004. Skupina časom zistila, že polícia ich sleduje a odpočúva. Šéf skupiny Ľubomír Kudlička sa preto rozhodol sám prihlásiť na polícii. Svedok dostal inštrukcie, aby sa v prípade, že Kudličku súd neprepustí, obrátil na Viliama Ružičku, ktorý bol kamarátom Dušana Kováčika. Zeman priblížil, ako sa stretol s Kováčikom a Ružičkom v reštaurácii.

Ružička bol podľa Zemanových slov sprostredkovateľom prepustenia Kudličku. Po viacerých stretnutiach sa Ružička, Zeman a Kováčik mali dohodnúť na tom, že Kudlička cez iné osoby vyplatí 100.000 eur.Kováčik mal zabezpečiť, že po prepustení Kudličku na kauciu sudcom ŠTS Jánom Hrubalom nepodá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu sťažnosť. Za to mal bývalý špeciálny prokurátor podľa Zemana získať minimálne 30.000 eur.

Kováčik obvinenia popiera

Dušan Kováčik obžalobu voči svojej osobe označil za predčasnú. Podľa neho polícia a prokuratúra nevykonali v prípravnom konaní dôkazy tak, aby sa vec dokázala bez dôvodných pochybností. Poukázal na mediálne aj politické útoky na svoju osobu ešte pred vznesením obvinenia.

"Zhruba od roku 2018 sa začali tlaky na moju osobu a na moje odstúpenie. Viaceré články boli na diskreditáciu mojej osoby, po voľbách 2020 to už boli aj vyjadrenia politikov. Z toho bolo jasné, že dôjde ku kriminalizácii mojej osoby. Už od začiatku sa o mne šírili klamstvá," povedal bývalý špeciálny prokurátor.

Obáva sa, či bolo vyšetrovanie vôbec objektívne. "Skutkov uvedených v obžalobe som sa nedopustil, som nevinný a verím, že sa to následným dokazovaním preukáže. Na ďalšie otázky prokurátora a sudkyne odmietam odpovedať," dodal Kováčik.

Dušan Kováčik čelí obvineniam zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.