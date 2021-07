Kollárove rázne NIE: Vládny návrh o povinnom očkovaní nepodporíme! Na ľudí nemôžeme tlačiť

BRATISLAVA - Povinné očkovanie neprichádza pre jedno z vládnych hnutí do úvahy. Sme rodina sa jasne vyjadrila, že za takýto vládny návrh zákona nezahlasujú. Ide o návrh, ktorým by sa vstup do podniku či inej prevádzky, prípadne na hromadné podujatie, mohol podmieniť očkovaním.

Sme rodina je jednoznačne proti povinnému očkovaniu. "Myslíme si, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí zostať na dobrovoľnej báze a každý sa pre neho musí rozhodnúť slobodne," uviedlo hnutie na sociálnej sieti.

Nemôžeme vyvíjať nátlak

"Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť," napísalo hnutie. "Za vládny návrh zákona, ktorý by práve toto uskutočnil realitou preto hlasovať nebudeme a budeme PROTI‼️" dodali.

Zdroj: Facebook/Sme rodina

Očkovanie potrebné aj do podniku?

Okrem opatrení vláda schválila aj návrh zákona o ochrane verejného zdravia, ktorý obsahoval len jeden odsek. "Dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19,“ uvádza sa v materiáli. Budeme teda potrebovať do reštaurácii test? Áno, no nie teraz.

Na Slovensku zatiaľ nebudú platiť rozdiely medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Platiť by to malo až pri zhoršenej situácii alebo po príchode tretej vlny. "Pripravili sme si právny základ na to, aby sme to mohli neskôr podľa potreby zaviesť," uviedol Lengvarský. Návrh zákona je podľa Lengvarského v poriadku, vyplynulo to z debaty s ministerkou spravodlivosti. V hre je nielen ochrana jednotlivca, ale najmä ochrana verejného zdravia.