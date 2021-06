K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj žiaci: Prihlásiť sa môžu do 30.júna

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS)

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj žiaci. Do 30. júna sa môžu prihlásiť do Žiackeho poradného výboru, potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.