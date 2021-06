Belousovová po prehlásení Sulíka vybuchla: V jednom mu však dala za pravdu a verí v zázrak!

BRATISLAVA - Kedysi známa prvá dáma SNS Anna Belousovová je v týchto dňoch aktívna najmä na sociálnej sieti. Kým v minulosti sa preslávila fyzickou fackou expremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), dnes ho "facká" aj takto virtuálne - statusmi. Svoje si užil aj predseda liberálov Richard Sulík, ktorý včera nečakane a tvrdo vyhlásil, že by už viac s Matovičom vo vláde nesedel.

Belousovovej jeho vystúpenie včera doslova vyrazilo dych. Hlavne v kontexte predčasných volieb, ktoré podľa Sulíka ľudia v prevažnej väčšine nechcú. "Neviem teda na čom frčí predseda liberálov a v akej dimenzii žije, keď je schopný úplne vážne tvrdiť, že ľudia po výmene premiéra Matoviča nechcú predčasné voľby. To si snáď myslí, že im národ zožral ich habaďúru s výmenou Matoviča za Hegera?!" pýta sa zlostná Belousovová. Podľa nej si Matovič s Hegerom iba "naoko" vymenili stoličky a "vláda diletantov ťahá Slovensko do katastrofy".

Sulík má v tomto pravdu, uznala Belousovová.

"V jednom ale má Sulík pravdu. A síce v tom, že s Matovičom už vládnuť nebude. Verím, že ani on ani nikto z tejto koalície už nikdy vládnuť nebude," vyjadrila svoju nádej Anna Belousovová v statuse. "Každý deň, ktorý sú pri moci sa na Slovensku podpisuje ďalšími katastrofami a bude náš stáť veľa úsilia naprávať všetko, čo stihli za ten rok a pol zdevastovať," varovala.

Sulík včera prekvapil verejnosť, niektorých už asi ani nie

Minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík vylúčil, že by v budúcej vláde sedel s predsedom hnutia OĽANO Igorom Matovičom (OĽANO). Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

Sulík si myslí, že po zmene premiéra už nebudú mať ľudia veľkú motiváciu zúčastniť sa na referende o predčasných voľbách. On sám sa však na referende zúčastní, pretože ho považuje za legitímny nástroj. "Referendum by malo byť dovolené. Ľud je suverén a čo povie, to je písmo sväté," povedal s tým, že referendová otázka, ktorej ústavnosť v súčasnosti rieši Ústavný súd (ÚS) SR, mala byť povolená.