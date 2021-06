10 jednoduchých krokov, vďaka ktorým ušetríte stovky eur mesačne

Bratislava - Ušetriť peniaze. Niekto si povie "v pohode", pre iných je to nadľudský výkon. My veríme, že s rozvahou, starostlivosťou a trochou plánovania to zvládne každý. Predstavujeme 10 jednoduchých tipov, s ktorými sa vám podarí zraziť mesačné výdavky pokojne aj o stovky eur Pripravili sme jednoduché finty, s ktorými je šetrenie hračka. Nemusíte ich používať všetky. Zo začiatku si vyberte napríklad len tie, ktoré dokážete praktizovať ihneď. Nápady, ako ušetriť, sme zoradili od jednoduchých každodenných, po sofistikované.