Zázračný minister Naď na FOTO: Tvár sa mu zahojila extrémne rýchlo, len pár dní dozadu chodil zakrvavený

Naď si veľmi rýchlo vyliečil zranenie, pozrite si foto v článku!

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, FB/Veronika Remišová

BRATISLAVA - Tak tomuto by jeden neuveril. Kým niektorí ľudia sa z vážnych zranení tváre dostávajú celé týždne, náš šéf rezortu obrany to "zmákol" za doslova celý týždeň. Len v stredu 16. júna totiž prišiel na vládu bez rúška a zakrvavený. Presne v ten istý deň sa totiž odohral neformálny zápas medzi jeho ministerstvom a rezortom Andreja Doležala. Naď skončil po zápase so zraneniami tváre a takto prišiel aj na vládu. Vyzeralo to, že po týždni bude mať na tvári ešte chrasty, no minister je už ako vymenený!