Ako pritiahnuť do firmy kvalitných zamestnancov? Zamestnávatelia, toto by ste mali začať robiť

Zdroj: Getty Images

Bratislava - Pracovný trh sa extrémne rýchlo mení pred očami a zamestnávatelia sa musia meniť s ním, ak chcú mať tých najlepších zamestnancov. Očakávania, že po odznení pandémie sa všetko vráti do starých koľají, majú potenciál na úrovni zlého strategického rozhodnutia vedenia podniku. Tento postoj môže priviesť firmu do stavu, že v jej radoch budú pracovať len takí zamestnanci, ktorých samotná firma nechce. Úspešné podniky vedia promptne reagovať na zmeny, ktoré od nich očakávajú ich zákazníci, no úspešné podniky týchto dní budú tie, ktoré dokážu promptne reagovať aj na zmeny, ktoré od nich očakávajú ich zamestnanci.