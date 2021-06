VIDEO Blížime sa do finále: V pléne k Mikulcovmu odvolaniu vystúpilo mnoho opozičných poslancov

NAŽIVO Tlačová konferencia Smeru-SD pred hlasovaním:

17:26 Ešte pred hlasovaním zvolal tlačovú konferenciu opozičný Smer-SD.

17:23 Blanár uzavrel rozpravu. Zvoláva poslancov na hlasovanie, ktoré sa má začať o 18:00 , predtým však ešte prebehne rokovanie poslaneckých klubov.

17:12 Peter Pčolinský hovorí, že využije svoju "zelenú kartu" a nezúčastní sa hlasovania o Mikulcovom odvolaní, a tak nebude hlasovať s opozíciou, čím neporuší koaličnú zmluvu. Pripúšťa, že jeho osobný postoj k Mikulcovi sa týmto nemení a trvá.

17:05 Juraj Blanár ukončuje rozpravu k bodu o odvolávaní Romana Mikulca. V závere ešte vystúpi so záverečným slovom navrhovateľ Ľuboš Blaha (Smer-SD).

16:22 Poslanec Milan Mazurek v lavici hystericky kričí po vystúpení poslankyňe Andrejuvovej. "Čo to čítate za somariny? To vám na toto bolo treba papier?! To fakt sa nežmôžete ani na to, aby ste sa takéto veci naučili spamäti?!" kričí nezaradený Mazurek.

16:06 V pléne na základe ústnej žiadosti vystúpia ešte dvaja poslanci a potom sa zrejme pristúpi už o hlasovaní o samotnom odvolávaní Mikulca. Opozičný Smer tieto domnienky utvrdzuje avizovaným tlačovým brífingom o 17:00, kde je téma samotné hlasovanie. Svedčí o tom tiež fakt, že do kresiel sa vracajú postupne doteraz chýbajúci poslanci.

15:10 Milan Laurenčík dá priestor poslancom, aby sa ešte prihlásili do rozpravy ústne. Do ústnej rozpravy sa prihlásilo 5 poslancov. Nasleduje Miroslav Žiak z SaS.

14:50 Šeliga nevidí dôvod na to, aby bol minister vnútra Roman Mikulec odvolaný a svoj výstup skončil ako posledný písomne prihlásený do rozpravy. Reaguje naňho 10 poslancov.

14:38 Ako posledný písomne prihlásený v rozprave vystupuje poslanec a bývalý podpredseda parlamentu Za ľudí Juraj Šeliga.

14:16 Vystúpenie si naplánoval aj Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD, ktorý už je za rečníckym pultom. Nasledovať by mali ešte minimálne dvaja poslanci.

14:05 Gábor Grendel končí prestávku a pokračuje v schôdzi tam, kde skončila, a síce v reakciách na výstupo poslanca Kéryho. Na odvolávanie prišiel už aj minister.

12:02 Boris Kollár prerušil rokovanie NR SR do 14:00 .

11:30 V rozprave ako ďalší vystupuje poslanec Smeru Boris Susko. Po ňom nasleduje poslanec Marián Kéry.

10:50 Blaha je za rečníckym pultom už skoro polhodinu. Ten Mikulcovi vytkol jeho práce z vysokej školy, ktoré nazval referátikmi a vychutnal si ho aj v kauze falošných hodiniek. "Prečo tu nosíte fejky? To je protizákonné a vy to viete a aj tak ich nosíte," pýta sa Mikulca aspoň takto na diaľku Blaha.

10:26 O vystúpenie požiadal v zmysle rokovacieho poriadku navrhovateľ Ľuboš Blaha. Ten komentoval figurovanie ministerky kultúry Natálie Milanovej na vláde ako úplne zbytočne a preto ju podľa jeho slov poslali na rokovanie parlamentu. "Toto len potvrdzuje moje slová. Táto pani je známa len o tom, že píše rasistické články o Rómoch do novín," odbočil od témy Blaha.

Členovia vlády ani minister vnútra Mikulec totiž nie sú prítomní na mimoriadnom rokovaní v NR SR. Neprítomnosť ministra a vlády kritizovali opoziční poslanci. Koalícia vysvetľuje, že museli ísť na rokovanie vlády.

10:04 Tomáš procedurálnym návrhom žiada, aby bola schôdza prerušená, kým sa Mikulec nevráti do pléna alebo aspoň jeden člen vlády. "Je to vrcholne neslušné. Citovali ste rokovací poriadok, tak ja vám odcitujem poriadok, kde sa členovia vlády musia zúčastniť na schôdzi, opakujem, musia zúčastniť na schôdzi," nedokončil vetu Tomáš, ktorému vypli mikrofón, súhlas s jeho návrhom však poslanci nevyslovili, keďže plénum nie je uznášaniaschopné a schôdza tak pokračuje ďalej. Grendel Tomášovi vysvetlil, že Mikulec je aktuálne na rokovaní vlády a to je dôvod, prečo v pléne nie je.

9:50 V rozprave nastupuje po dlhých hodinách aj poslanec koalície, a síce Marek Šefčík za klub OĽaNO. Ten v parlamente otvára už známy oľaňácky evergreen kritiky Roberta Fica, ktorý návrh na odvolanie Mikulca predkladá. "Je to človek, ktorému vyyhovuje, aby sa napríklad pochválil birmovkou, v tomto prípade napríklad pri kandidatúre na prezidenta," komentuje Šefčík Ficovu minulosť s tým, že Fico sa podľa neho už musel vrátiť do opozičnej lavice, aby kryl ľudí vo väzbe.

9:28 "Štátnu správu ste doslova zamorili "vašími ľuďmi". Nevšimol som si akúkoľvek transparentnú súťaž. Išlo o vaše stranícke úderky, ktoré rozhodovali potom o tom, kto tam bude a nie," hovorí rodený Humenčan Tomáš v pléne.

9:22 Saková Mikulca kritizovala, že za jeho vedenia rezortu vládne iba anarchia a vojna medzi policajtmi. Mikulec to podľa nej vraj nevidí alebo nechce vidieť. Ďalší v rozprave vystúpi Erik Tomáš (nezaradený).

9:03 Začína sa druhý rokovací deň. Pokračuje sa v rozprave návrhu na odvolanie Mikulca z pozície ministra vnútra. V rozprave mal pôvodne vystúpiť Milan Mazurek (nezaradený), no ten je neprítomný a prepadá mu poradie, nasleduje poslankyňa Denisa Saková (nezaradená).

8:50 V schôdzi ohľadom odvolávania Mikulca sa bude o pár minút pokračovať.

Fico rečnil vyše hodinu

Najdlhšie pri rečníckom pulte strávil bez akýchkoľvek pochybností predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, ktorý návrh za odvolanie Mikulca predniesol do pléna. Koalícia podľa neho nemala čo ponúknuť po hospodárskej či finančnej stránke, tak prišla s plánom pozatvárať predstaviteľov bývalej vlády a zneužíva na to trestné právo.

Fico dodal, že na tento plán sa musel vytvoriť istý zločinecký systém. Poukázal na aktuálnu situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulácie výpovedí tzv. kajúcnikov. Pri odôvodnení odvolávania Mikulca hovoril aj o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS). Prečítať chcel správu SIS, ktorú poslancom na neverejnom rokovaní čítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Schôdzu by však museli prerušiť a pokračovať by musela v neverejnom režime.

"Na to, aby ste takýto diabolský plán - pozatvárať za každú cenu bez ohľadu na dôkazy a pravidlá predstaviteľov opozície - na to bolo treba vytvoriť systém ľudí a predovšetkým ignorovať silnú politickú tradíciu, že trestné právo sa nepoužíva v politickom súboji. Dokonca ste to, dámy a páni z vládnej koalície, začali robiť s takou intenzitou, že u vás prevládlo presvedčenie, že zneužívanie trestného práva na politický súboj bude tolerované v duchu verejného záujmu," vyhlásil Fico.

Matovič neobsedel a začal robiť ... matovičoviny

Po niekoľkých minútach Ficovho monológu sa už však expremiér a minister financií Igor Matovič, známy svojimi podobnými výpadmi, neubránil a na mini transparent napísal slová "Capo di Tutti Capi", na čo bol následne aj Borisom Kollárom ako vedúcim schôdze upozornený, aby sa zdržal používania vizuálov v pléne. Neskôr si fotografiu zavesil na svoj účet s komentárom: "Mafoš dnes o morálke kázal. Má Strach."

Mikulec včera povedal, že Fico zvoláva schôdzu ako posledný pokus o záchranu

Snahu opozície o svoje odvolanie vníma minister vnútra Mikulec ako posledný pokus o záchranu všetkých, ktorí sú momentálne podozriví z trestnej činnosti. "Heslo 'padni komu padni' dnes nadobúda naozaj skutočný zásadný význam," doplnil. Odmietol, že by využíval orgány činné v trestnom konaní na politický súboj, hovorí, že to tak robil šéf opozičného, ktorý podal návrh na jeho odvolanie.

V krajine sa podľa Mikulca deje nevídané ozdravovanie justičných orgánov, prokurátorov, policajtov i sudcov. "Musíme si stále dávať pozor, aby sme aj pri tomto étose ozdravovania boli maximálne pozorní k akémukoľvek podnetu, ktorý by indikoval zneužitie moci alebo ovplyvňovanie," dodal s tým, že sa zaoberajú každým jedným podozrením. Vyčítal bývalej vláde, že zametala pod koberec spravodajské informácie, napríklad tie o napojení mafie na Úrad vlády SR.

"Potrebujete vašich ľudí za každých okolností dostať či už von z väzby alebo ochrániť tých ďalších, ktorí by mohli byť dnes ohrození, pretože sú podozriví z páchania závažnej trestnej činnosti," pripomenul Ficovi. "Nebyť vás a vašej vlády, tak by tie procesy, ktoré sa spustili, neboli také zásadné a také nutné," dodal.

Heger v stanovisku vlády reagoval, že Fico prišiel s konšpiračnými teóriami

Na obranu svojho ministra hneď vystúpil so stanoviskom vlády aj premiér Eduard Heger, ktorý Ficovi v skratke povedal, že jeho dôvody na odvolávanie sú len monotónne a vymyslené. "Hlavným a jediným dôvodom má byť, že polícia používa domnelých, univerzálnych svedkov v rámci politického boja. Takéto odôvodnenie považuje vláda za znôžku konšpiračných teórii o tom, že OČTK konajú pod politickým tlakom," číta stanovisko Heger.

Nastúpil expremiér, ktorý bol okamžite "vo svojom živle"

Po niekoľkých vystúpeniach vládnych predstaviteľov sa ku pultíku dostal aj obávaný Igor Matovič, ktorý sa hneď po prvých slovách ocitol na svojom rodnom poli. Už dlhé roky bol totiž známy kritikou bývaléj vládnej garnitúry a Smeru ako takého. Zopakoval to aj včera, pričom z ľavej strany mu "na nervy brnkal" poslanec Ľuboš Blaha. Ten po Blahovi do mikrofónu dokonca zopakoval viaceré vulgarizmy a v jednom momente ho dokonca nazval potkanom či tr*kom.

"Neexistuje zásadnejší prísľub, ktorý som desať rokov z tohto miesta v politike ľuďom dával, ako ten, že keď sa ujmeme moci, rozviažeme orgánom činným v trestnom konaní ruky, aby tu zákon platil pre každého rovnako. A stojím si za tým, že som tento prísľub splnil ako predseda vlády," vyhlásil Matovič. Hovoril tiež o tom, že jeho vláda rozviazala orgánom ruky tak, že vo väzbe skončili špičky polície, prokuratúry či justície.

Na kritiku opozície Matovič reagoval tým, že ten, kto najviac bojuje, má zároveň najväčší strach. Chápe, že expremiéri Robert Fico a Peter Pellegrini sa obávajú, keď vidia, že "ich" ľudia sa pod tlakom dôkazov vzdávajú a začínajú svedčiť proti ostatným. "Je úplne logické, že raz to na to vrchné poschodie príde," povedal.

V druhom vystúpení Mikulec prekvapil nečakanou spomienkou

Je jasné, že s kritikou sa Mikulec v pléne stretol aj v súvislosti s úmrtím bývalého policajného prezidenta a generála Milana Lučanského. Ten však prekvapil svojou poslednou pracovnou spomienkou, keď sa s Lučanským lúčil. "Ja som s pánom Lučanským hovoril, odišiel veľmi korektne. Generál Lučanský povedal mne v mojej kancelárii keď odchádzal, že čo si myslite pán minister že čo sa stane, keď ja odídem? Ja som mu povedal , že neviem, čo sa stane a on povedal: Pán minister, buď ma dajú dole oni, alebo sa dám dole ja,” povedal minister v pléne.

