V okolí obce sa pohybuje medveď: Rozbil úle v osade Hraškovci

STOŽOK – V okolí obce Stožok v Detvianskom okrese sa pohybuje medveď. V utorok to potvrdila starostka Darina Petrincová.

„Dostala som hlásenie, že medveď rozbil úle v osade Hraškovci,“ spresnila. Ako ďalej uviedla, obec vyhlási do miestneho rozhlasu oznam, ktorým upozorní občanov na pohyb medveďa v okolí obce. „Telefonovala som aj s poľovníkom a informovala som ho o tom. Poľovníci rozmiestnili fotopasce, tie ho však nezachytili, tak si mysleli, že už odišiel. Uvidíme, čo bude ďalej,“ doplnila.

Medveďa v sobotu (12.6.) videli turisti aj v okolí cyklotrasy v Stožku. „Telefonovala som s mamou dievčaťa, ktorá natočila video. Akurát boli na prechádzke so psom, keď sa im naskytol tento obraz,“ poznamenala. Starostka začiatkom júna po oslovení spomenula, že v dedine a v jej okolí zatiaľ neriešili problém s výskytom medveďa. Zdôraznila tiež, že obec pred šelmou nemá zabezpečený odpad.

Hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová informovala, že zvyšujúcou sa početnosťou populácie medveďa hnedého, ako aj nárastom turistiky, sa dá predpokladať, že bude dochádzať k čoraz častejším stretnutiam človeka s týmto zvieraťom. „Preto ako odporúčanie nabádame návštevníkov prírody, aby boli obozretní, v prírode sa pohybovali v skupinkách, rozprávali sa, aby medveď spozoroval včas ich prítomnosť a vyhol sa tak kontaktu s človekom,“ pripomenula.

„Je dobré, ak informujeme blízkych, do ktorej lokality ideme na turistiku alebo na huby,“ dodala s tým, že medveď hnedý je najväčšou šelmou na Slovensku, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a patrí do nej. „Zároveň však treba poznamenať, že jej početnosť by mala byť na takej úrovni, aby bola zabezpečená stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza človeka s medveďom,“ ukončila.