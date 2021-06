VIDEO Mikulca v parlamente grilujú: Matovič vytiahol transparent, Fico čítal pasáže správy SIS

NAŽIVO Rokovanie Národnej rady SR:

ONLINE

10:50 "Vy a vaši ľudia ste spôsobili, že dnes je systém taký, aký je. Keď dnes hovoríte o tom, že je tu vojna policajtov, tak to je vaša vizitka. Ale ja som presvedčený, že toto nie je vojna polície, ale dochádza k očiste. Nemuseli tu byť také razantné procesy, no po 12 rokoch vašej vlády to je len váš výsledok," bráni sa v pléne Roman Mikulec.

10:47 Remišová na sociálnej sieti opisuje svoje chvíle v parlamente, kým rečnil Fico. "Nie je to ľahké počúvať, ale je to správa o stave Slovenska. Krajinu, kde fungujú dva svety. Svet Roberta Fica a kamarátov a svet ľudí, ktorí chcú spravodlivosť, ktorí bojujú za lepšie Slovensko a ktorí veria hodnotám spravodlivosti a práva. Títo ľudia roky bojovali proti systému Smeru, proti svetu "našich ľudí" a proti kriveniu práva," píše Remišová.

10:41 Svoju obhajobu už spustil sám Mikulec. "Je vidieť, na ktorej strane stojí opozícia," konštatuje Mikulec na úvod. Ten pokračuje s tým, že má rozsudok o tom, že mu bol do auta hodený dôkaz o jeho "vine" ešte z čias roku 2012.

10:37 Heger tvrdí, že Mikulec bol šikanovaný práve za predchádzajúcej vlády ešte ako bývalý šéf VSS.

10:33 Správu vlády o návrhu prednesie premiér Eduard Heger. Rečniť majú okrem neho aj Matovič, Kolíková či Remišová. "Hlavným a jediným dôvodom má byť, že polícia používa domnelých, univerzálnych svedkov v rámci politického boja. Takéto odôvodnenie považuje vláda za znôžku konšpiračných teórii o tom, že OČTK konajú pod politickým tlakom," číta stanovisko Heger.

10:28 Fico skončil svoj príhovor a uviedol návrh. Poslanec Peter Šuca informuje o výsledku prerokovania tohto návrhu na výboroch. Minister financií Igor Matovič však ešte tesne pred koncom na Fica vyvalil už tradičnú vizuálnu pomôcku, na ktorej stálo "Capo di Tutti Capi", pričom Kollár ho ešte upozorňoval, aby sa podobného správania zdržal.

10:20 Predseda nakoniec číta správu z SIS aj bez toho, aby došlo k zmene schôdze na tajnú. Spomína tzv. univerzálnych svedkov. "Samotná správa konštatuje, že jednoducho je potrebné pochybovať o charaktere týchto ľudí. Je potrebné posudzovať ich výpovede kriticky a to sa nedeje. Skoro všetko je to na princípe jedného udavača," hovorí líder Smeru.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

10:19 Fico sa rozhodol prečítať utajovanú správu . "Už som vás raz upozornil, ak to budete chcieť robiť, budem musieť zmeniť druh schôdze a ďalšie úkony," skočil Ficovi do prejavu predseda parlamentu Kollár. "Čo tu je tajné? Každý to už čítal!" odkázal Kollárovi Fico.

10:12 Predseda Smeru si myslí, že výpovede kajúcnikov sú zločineckou prácou. Sám sa chce spýtať, či za to nie sú finančne odmenovaní. Tiež v parlamente opakovane číta aj správy, kde sa spomínajú aj viaceré vulgarizmy, ktoré Fico priamo cituje.

10:00 Fico sa v pléne rozčuľuje aj nad tým, že sú vo väzbe ľudia ako bývalý špeciálny prokurátor a ďalší. "Fakt mi porozprávajte, čo robí vo väzbe Dušan Kováčik," kladie otázky vláde bývalý trojnásobný premiér. "Tí ľudia tam nemajú čo robiť," povedal ešte na margo niektorých ľuďoch vo väzbe Fico.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

9:54 "Musel som povedať tieto veci, pretože vytvárajú určitý obraz o niekom, kto aktuálne vediet ministerstvo vnútra. Ste veľká koalícia, mali by ste medzi sebou nájsť niekoho iného, kto by ho viedol," pokračuje predseda Smeru.

9:46 "Vy ste si vybavovali veci s Takáčovcami, lebo sa niekto na vás vyškieral v obchodnom dome?" pýta sa Fico Mikulca v pléne.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

9:43 Fico si zo schôdze urobil reprízu svojich tlačových brífingov a opakuje kauzy brata Romana Mikulca a jeho firmy. Fico tiež tvrdí, že vojenské spravodajstvo, ktorý v minulosti minister vnútra viedol, platilo nájomné za byt otca Romana Mikulca.

9:33 "Ja nebudem používať výraz kajúcnik. To sú obyčajní udavači. Aby si zachránili kožu, tak sú pripravení udať kohokoľvek," hovorí v pléne Fico.

9:21 "Musím povedať, že aj v rokoch 2010-12 za vlády Radičovej, kedy boli veľké chute, tieto pokusy neboli a nedošlo k zneužívaniu OČTK," dodáva líder Smeru.

9:14 Fico uvádza návrh ako člen skupiny poslancov, ktorí schôdzu iniciujú. "Dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov v súlade s rokovacím poriadkom predložil a odôvodnil návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády, ktorý je poverený riadením min. vnútra pánovi Mikulcovi," začína Fico s tým, že návrh spĺňa všetky zákonné náležitosti.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Fico v pléne hovorí o politickej histórii a dokonca ocenil aj vládu Mikulaša Dzurindu za to, že vraj v porovnaní s aktuálnou vládou aspoň nezneužíval trestné právo na to, aby diskreditoval opozíciu.

9:13 Kollár oficiálne otvára schôdzu na žiadosť 31 poslancov, ktorí schôdzu iniciujú. Poslanci sa prezentujú. V sále ich je 119 a tak je parlament uznášaniaschopný .

9:04 Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) informuje, že výbor ešte dolaďuje organizačné záležitosti schôdze a preto je potrebné pár minút počkať na jej začiatok.

8:50 Schôdza č. 31 ohľadom odvolávania Mikulca by sa mala o pár minút začať.

Fico sa pre schôdzu rozhodol po uvedení správy SIS

Opozícia chce odvolávať Mikulca v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf Smeru-SD Robert Fico chce na tejto schôdzi prečítať správu SIS, ktorú mal poslancom predniesť predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime a ktorá sa týkala stretnutia špičiek štátu v budove SIS.

Zdroj: Topky/ Maarty

Spomínajú univerzálne výpovede

V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o vyhľadávaní spolupracujúcich osôb v prebiehajúcich trestných konaniach s cieľom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Spočívať má v podávaní účelových, tzv. univerzálnych výpovedí, proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. "Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu," skonštatovali opoziční poslanci.

Problémy v koalícii a s podržaním Mikulca zo strany Pčolinských

Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská (Sme rodina). Mikulec nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy. Už aj vládni predstavitelia avizovali, že tomuto kroku Pčolinských rozumejú, keďže ide o rodinné väzby na väzobne stíhaného exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Mikulec ich vidí v konflikte záujmov

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) by sa nemal uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že koaličný poslanec plánuje podporiť opozičný návrh na jeho odvolanie z funkcie. Dodal, že Pčolinský je "v ťažkom konflikte záujmov a blízky vzťah s obvineným mu zjavne bráni zachovať si vo veci objektívnosť".

Zdroj: Topky - Maarty

Ohováranie a snahy o zasahovanie do vyšetrovania sú podľa Mikulca praktikami, ktoré boli blízke predchádzajúcim vládam. "My sme prišli s týmito praktikami skoncovať. Prišli sme naplniť to, čo od nás voliči žiadali vo voľbách - spravodlivosť, aby zákony platili pre všetkých rovnako a aby už viac žiadni 'naši ľudia' nestáli nad zákonom. A sám pán Pčolinský zrejme na chvíľu zabudol, že sa zaviazal tieto princípy, zakotvené v programovom vyhlásení vlády, presadzovať," skonštatoval minister.

Mikulec pred novinárov prišiel ešte včera po rokovaní vlády. Reagoval tak aj na Fica, ktorý je napriek verejnej schôdzi pripravený čítať utajené správy. "Pán Fico by si mal uvedomiť, že ak rokovanie nebude v utajenom režime, nemal by čítať utajenú správu, lebo pôjde o porušenie zákona," povedal minister vnútra včera po vláde.

Hasenie ďalšieho konfliktu na spoločnom stretnutí

K Mikulcovi sa kriticky vyjadril v minulosti už aj minister práce Sme rodina Milan Krajniak. Urobil tak aj v nedeľu. "Pán minister vnútra nedostáva správne informácie od svojich podriadených,“ povedal Krajniak. "Nie je predsa možné, aby policajný prezident povedal, že nikto v tomto štáte nemôže byť obvinený iba na základe výpovede jedného kajúcnika, pričom sú zjavné minimálne tri kauzy mimo pána Pčolinského,“ dodal Krajniak. Pre zachovanie objektivity Krajniak pripomenul, že so zadržaným exriaditeľom Slovenskej informačnej služby Vladimírom Pčolinským má dlhodobo priateľský vzťah.

Podľa Krajniaka je dôležité, aby sa žiadne kauzy nezamietli pod koberec, no zároveň musí byť rovnaký meter použitý vo všetkých prípadoch. "Nie je možné, že v jednom prípade NAKA žiada o zbavenie mlčanlivosti, v prípade pána Pčolinského nežiada. V jednom prípade na základe jedného obvinenia kajúcnika polícia vykopáva dvere, v druhom prípade nie,“ povedal Krajniak.

Premiér Heger preto kvôli treniciam medzi ministrami Mikulcom a Krajniakom včera zvolal stretnutie, kde si sadli všetci traja a veci si vydiskutovali.

Zdroj: Úrad vlády SR