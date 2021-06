Je prevádzka elektromobilu skutočne tak lacná, ako sa hovorí? Porovnali sme ich za teba

BRATISLAVA - Téma elektromobility je opradená mnohými mýtmi. Hovorí sa, že prevádzka takéhoto typu auta je prakticky zadarmo, teda v porovnaní s klasickým autom so spaľovacím motorom dokážeš výrazne ušetriť. Je to však naozaj tak? Koľko peňazí ti elektromobil pomôže reálne usporiť? Porovnali sme dve podobné autá – jedno s benzínovým, druhé s elektrickým motorom a zisťovali sme, koľko by ťa reálne stála ich prevádzka.