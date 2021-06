Nedali si servítku pred ústa: Pozrite sa, čo povedali úprimní uchádzači na pohovore, neuveríte

Sú ľudia, ktorí hovoria za každých okolností len pravdu, dokonca aj na pohovore. Aj vám niekedy napadlo, ako by to vyzeralo, ak by uchádzači personalistovi odpovedali vždy úprimne? Ak chcete vedieť, čo dokázali niektorí ľudia vyriecť na pohovore, určite tento článok dočítajte až do konca. Pozrite sa, čo o sebe a svojich schopnostiach na pohovore prezradili úprimní uchádzači: niektoré odpovede vás naozaj pobavia. Ale pozor - rozhodne ich neodporúčame použiť na vašom najbližšom pohovore.