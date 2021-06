Zdroj: Getty Images

Takmer 40% Američanov pracujúcich v oblasti administratívy zvažuje výpoveď v prípade, že by ich zamestnávateľ nútil vrátiť sa späť na plný úväzok do kancelárií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Bloomberg. Neochota dochádzať do práce každý deň sa však netýka len Američanov, podľa portálu idnes.cz aj v susednom Česku sa zamestnancom práca z domu zapáčila a do kancelárie sa veľmi vrátiť nechcú.