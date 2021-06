Pokračuje pojednávanie so Štefanom Ághom v kauze zmeniek: Vypovedať príde Kočner aj Rusko

Bratislava 3. júna (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje vo štvrtok hlavné pojednávanie so Štefanom Ághom v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.

Obžalovaný sa na proces dostavil a na úvod vyhlásil, že bude vypovedať. Zastupuje ho nový obhajca, a to Štefan Neszméry, ktorý nahradil jeho doterajšieho advokáta Mareka Paru. Na pojednávaní je prítomný aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta a zástupca poškodenej TV Markíza Tomáš Kamenec. Krátko pred pojednávaním do budovy ŠTS eskortovali aj odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý by mal vo štvrtok vypovedať ako svedok.

Tento rok ŠTS viacero termínov procesu z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich epidemiologických opatrení zrušil. Vo veci by sa malo pojednávať následne 7. júna a koncom júna. Ako svedkovia by mali počas pojednávaní vypovedať nielen Kočner, ale aj exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko.

Pôvodne zrušil ŠTS termín pojednávania už 12. januára. Dôvodom prvého zrušenia bolo, že na 12. a 13. januára Najvyšší súd (NS) SR v decembri 2020 odročil verejné zasadnutie s Kočnerom a Ruskom. Tí, vtedy ešte neprávoplatne odsúdení v kauze zmeniek, však mali vypovedať ako svedkovia práve 12. januára v procese so Štefanom Ághom na ŠTS.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta v júni minulého roka.

Štefan Ágh v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku NS SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Ágh, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.