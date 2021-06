Kauza uniknutej správy SIS sa dramatizuje: Aláč potvrdil pravosť, Mikulec varuje

"Správa nebola odtajnená, ale existuje podozrenie, že sa v mediálnom priestore šíri nejaká písomnosť," povedal Aláč o správe, ktorú počuli poslanci minulý týždeň v pléne Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil, že SIS informácie získala a distribuovala zákonným spôsobom. Únik správy je podľa neho príslušný preverovať iný orgán. "Skutočnosť je v štádiu preverovania, či ide o identickú písomnosť," povedal šéf SIS s tým, že tajná služba dodržala všetky opatrenia súvisiace s administratívnou bezpečnosťou.

To, ako zákonní príjemcovia pretavia informácie zo správy do svojich rozhodnutí, je podľa Aláča mimo pôsobnosť SIS. "SIS získala informácie, ktoré sú procesne využiteľné, ale nezískavame dôkazy," dodal. Potvrdil, že predmetom diskusie na výbore bolo aj prípadné odtajnenie správy. "Kým prebiehajú procesy preverovania na príslušných orgánoch, určite je záujem SR na zachovaní stupňa utajenia písomností," povedal novinárom. Dodal, že štátne inštitúcie vo veci konajú aj na základe informácií, ktoré im SIS postúpila. Aláč predpokladá, že keď dospejú k rozhodnutiu, verejnosť sa to dozvie.

Stretnutie špičiek štátu v sídle SIS bolo podľa Aláča legitímne. "SIS posiela príjemcom spravodajské informácie, a keď chce konkrétny príjemca prediskutovať informáciu, z pozície riaditeľa som povinný to s ním prediskutovať, aby náhodou nedošlo k chybnej interpretácii alebo aby niečo nevyznelo inak," ozrejmil. Uistil, že na stretnutí sa neriešili živé kauzy, ale spravodajské informácie. Verejnosť musí podľa neho dôverovať inštitúciám, činnosti orgánov činných v trestnom konaní i SIS. Ak dostane Aláč opäť požiadavku, vyhovie každému, kto bude chcieť spravodajskú informáciu prekonzultovať. Premiér Eduard Heger (OĽANO) minulý týždeň potvrdil, že schôdzku inicioval, a ak to bude potrebné, zvolá podobné stretnutie znova.

O stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu v SIS, ktoré bolo 17. mája, rokovali minulý týždeň poslanci na neverejnej mimoriadnej schôdzi. Inicioval ju Smer-SD. V pléne NR SR mal vtedy predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) predniesť správu SIS, ktorá má potvrdzovať existenciu pracovnej skupiny ovplyvňujúcej konania v trestných veciach. Následne mal obsah tejto správy kolovať na verejnosti. Informáciami vyplývajúcimi zo správy SIS sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby.

Mikulec hovorí o porušení ochrany

Každý by si mal byť vedomý dôsledkov v prípade porušenia zákona o ochrane utajovanej skutočnosti. V súvislosti s únikom informácií, ktoré majú súvisieť s prerokovanou správou od SIS o možnom manipulovaní vyšetrovania závažných káuz, to v stredu po rokovaní vlády uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Nechcel špekulovať o vierohodnosti a autenticite písomnosti šíriacej sa na internete. Upozornil, že on samotnú správu, ktorú predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) predložil poslancom, nevidel. V prípade vyjadrení, ktoré k správe a informáciám vo virtuálnom prostredí uvádza opozícia, si Mikulec myslí, že „opoziční poslanci predovšetkým rozprávajú vlastné príbehy“.

Možné ovplyvňovanie svedkov a účelovú koordináciu výpovedí kajúcnikov vyšetruje policajná inšpekcia. „Pokiaľ by sa potvrdili podozrenia a ovplyvňovanie vyšetrovaní, samozrejme, nebolo by to dobré, išlo by o vážne pochybenie,“ povedal minister.

