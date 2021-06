Najvyšší súd SR zamietol dovolanie expolicajta J. Antošku: Odsúdený je na 22 rokov za vraždu

Bližšie zdôvodnenie NS SR bude v písomnom vyhotovení rozhodnutia. Obhajoba je stále presvedčená o tom, že senát Krajského súdu (KS) v Žiline, ktorý právoplatne v roku 2017 rozhodol o treste, nebol v súlade s rozvrhom práce. "Prinajmenšom jeden sudca tam bol dosadený predsedníčkou KS v Žiline a nešlo sa podľa rozvrhu práce. Ako povedal senát NS SR, to nie je prvé dovolanie. Čiže preto my sme nemohli opakovať tie dovolacie dôvody, ktoré sme už podali v minulosti. Preto sme našli ďalší dovolací dôvod, ktorý zatiaľ nebol preskúmavaný NS SR," vysvetlil novinárom advokát.

Podľa jeho slov Antoška nepopiera, že konal protiprávne. "Je pripravený niesť následky za svoje konanie, len popiera právnu kvalifikáciu. Tvrdí, že to nemalo byť posúdené ako pokus vraždy, ale ako útok na verejného činiteľa so zbraňou. Aj ja by som rád vedel, ako k tomu došlo. Rád by som vedel, na aký životne dôležitý orgán mal mieriť, to som doposiaľ nepočul. Všetky štyri strely skončili vedľa zasahujúceho policajta, pričom bol chránený proti strelám nepriestrelným štítom, nepriestrelnou vestou a ostatnými ochrannými prostriedkami," povedal Martaus. Podľa neho faktom je, že policajt mal modrinu po zásahu strelou a že znalci nevedia povedať, či vesta bola zasiahnutá strelou, čo tvrdil poškodený policajt.

KS v Žiline v marci 2017 zamietol odvolanie obžalovaného, keďže považoval predchádzajúce rozhodnutie Okresného súdu Žilina za správne a zákonné.

Antoška bol obvinený zo série lúpeží. Na začiatku augusta 2014 sa zabarikádoval v rodičovskom dome v Liptovskom Mikuláši. Po 11-hodinovom obliehaní viac ako polstovkou policajných špecialistov, pri ktorom Antoška použil strelnú zbraň, ho zadržali 6. augusta ráno. V rodičovskom dome v Liptovskom Mikuláši podľa obžaloby vystrelil minimálne štyrikrát na zasahujúcich policajtov. Prvého zasiahol a spôsobil mu poranenie, čím došlo k priamemu ohrozeniu života zasahujúceho policajta.