Čaká tvoje auto technická a emisná kontrola? Poradíme ti, na čo si dávať pozor

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo štát sprísnil pravidlá pre stanice technickej a emisnej kontroly. V dôsledku prísnych noriem sa neraz stane, že s prejdením týchto kontrol má problém aj relatívne nové auto, ktoré navonok vyzerá byť úplne v poriadku. No žiadny strach. My ti poradíme, čo všetko by si mal na svojom štvorkolesovom tátošovi pred absolvovaním TK a EK skontrolovať, aby všetko prebehlo bez akýchkoľvek problémov.