NRSR má dnes rokovať až do vyčerpania všetkých bodov programu

Poslanci počas dnešného rokovania

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Plénum Národnej rady (NR) SR by malo v piatok zasadať až do úplného prerokovania všetkých ostávajúcich bodov programu májovej schôdze. O novelizácii štátneho rozpočtu majú poslanci hlasovať hneď po prerokovaní v druhom čítaní. Vyplýva to zo schváleného procedurálneho návrhu štyroch poslaneckých klubov OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.