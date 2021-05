Hľadáte si zaujímavú prácu? Spoločnosť so švajčiarskym zázemím ponúka voľné pracovné pozície

Bratislava - Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, ktorá patrí do švajčiarskej finančnej skupiny Swiss Life s viac ako 160-ročnou tradíciou starostlivosti o privátnu a firemnú klientelu po celom svete, hľadá do svojich radov nových kolegov. Ak by vás zaujala práca v oblasti financií, v ktorej klientom pomáhate žiť život podľa ich vlastných predstáv, niektorá z týchto ponúka môže byť vhodná práve pre vás. Prezrite si voľné pracovné ponuky, ktoré pre vás vybral portál Kariéra.sk.