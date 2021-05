OĽANO zatiaľ nepovedalo, či sa Mičovský vráti do NRSR: Meno nového ministra zatiaľ nepoznáme

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO zatiaľ nepovedalo, či sa minister pôdohospodárstva Ján Mičovský vráti do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. O jeho ďalšom pôsobení po odchode z postu ministra, ako aj o jeho nástupcovi, bude hnutie podľa slov Petra Dojčana z mediálneho tímu OĽANO včas informovať. OĽANO tvrdí, že Mičovský vo funkcii končí pre to, že sa "nepodarilo chápadlá prerastenej mafiánskej chobotnice vlád Fica a Pellegriniho odseknúť včas". Mičovskému sa hnutie poďakovalo za doterajšiu prácu.

Ak by sa Mičovský vrátil do parlamentu, miesto v poslaneckých laviciach by mu mal uvoľniť jeho náhradník Vojtech Tóth.

"Ohlásenie demisie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského je ukážkou diametrálneho rozdielu medzi súčasnou vládou a predošlými vládami Fica a Pellegriniho, ktorých ministri nikdy neboli schopní prevziať zodpovednosť ani za vlastné zlyhania, nie ešte za zlyhania a kauzy svojich nominantov," skonštatovalo hnutie OĽANO. Rok jeho pôsobenia v rezorte sa podľa slov hnutia niesol najmä v znamení boja s korupciou a inými "neférovými praktikami, ktoré roky sťažovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom".

Minister pôdohospodárstva Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Rozhodnutie oznámil po tom, ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok (21. 5.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb. Ide o osoby, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v stredu (19. 5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál.

Medzi obvinenými bola aj generálna riaditeľka SPF Gabriela B., ktorá do funkcie nastúpila za súčasnej vlády a nominoval ju Mičovský. Ministerstvo v pondelok prijalo jej abdikáciu. Mičovský pripustil, že jeho nástupcom vo funkcii ministra pôdohospodárstva by mohol byť súčasný štátny tajomník rezortu Martin Fecko (OĽANO).