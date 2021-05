Slovenskí politici vyzývajú k tolerancii: Byť gay nie je voľba. Nenávisť je!

BRATISLAVA - Upozorňovať na homofóbiu sa v dnešnom svete zdá byť ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Pre pár týždňami sa v parlamente diskutovalo o tom, že rodinu má právo tvoriť len muž a žena. Poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková dokonca v podcaste portálu Aktuality pripustila, že ak by sa vedecká konferencia zaoberala témou, či si bieli môžu brať Rómov, zúčastnila by sa jej a diskutovala by. Ešte minulý týždeň označovala extrémistická opozícia v parlamente LGBTQI ľudí za deviantov.

Sústreďme sa na to, čo nás spája

Nezaradený poslanec a čerstvý člen strany SPOLU Miroslav Kollár dúfa, že sa dožije dňa, kedy upozorňovať na homofóbiu nebude treba. "Skoro som sa pomýlil a napísal som, že „oslavujeme“. Fakt, že v 21. storočí riešime homofóbiu, naozaj nie je na oslavu. Jediné, čo v tento deň stojí za to pripomenúť si v pozitívnej konotácii, je vyškrtnutie homosexuality z medzinárodnej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie z tohto dňa z roku 1990," uviedol na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

"Inakosť je prirodzená. Inakosť je obohacujúca. Inakosť nie je ohrozujúca. Inakosť má byť radostná. Naučme sa ju rešpektovať. Robíme to pre seba. Lebo každý z nás je v niečom iný. Každý z nás potrebuje byť rešpektovaný pre svoju inakosť. Možno vo chvíľach, keď by to najmenej čakal. A nerešpektovať človeka pre sexuálnu orientáciu – na to už fakt nie je žiadny zrozumiteľný dôvod," dodal na záver.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ochrankyňa práv všetkých občanov

"Rovnosť v dôstojnosti a právach musí byť granatovaná všetkým ľuďom," odkazuje Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv

Skutočnosť, že dnes je Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii pripomenula aj verejná ochrankyňa práv. "Pri tejto príležitosti je dôležité, aby sme tematizovali potrebu odstránenia diskriminácie, predsudkov a porušovania práv ľudí z LGBTI komunity. Ako verejná ochrankyňa práv sa riadim princípom, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, ktorý je základom našej ústavy i Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Musím však konštatovať, že zo svojej pozície vnímam, že k porušovaniu ľudských práv neustále dochádza a presadenie systémových zmien často predstavuje dlhodobý boj," napísala v príspevku na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Martin Baumann

Zdôraznila, že pravidelne pripomína, že nám na Slovensku chýba legislatívne uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia, čo je významnou súčasťou rešpektovania základných práv a slobôd, pretože zasahuje do súkromného a rodinného života. "Menší rozsah priznávaných práv týmto párom je aj v zjavnom rozpore minimálne so zásadou rovnosti definovanou v ústave. Úroveň ochrany takéhoto spolužitia sa pritom v členských štátoch Rady Európy postupne zvyšuje," napísala ďalej s tým, že v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva možno vyvodiť, že absencia právneho uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje ani ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky. "Preto som parlamentu v rámci odpočtu neprijatých opatrení za obdobie rokov 2016-2019 ešte minulý rok odporučila, aby vytvoril právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia," uviedla Patakyová, ktorej správu parlament neprijal už druhý rok.

Patakyová sa vo svojej činnosti v posledných rokoch zaoberala aj problematikou tranzície transrodových ľudí a opakovane upozorňovala na prijatie právnej úpravy, ktorá by dostatočným spôsobom upravila postup tranzície, a v jej rámci ustanovila, aby tranzícia nebola obligatórne podmienená odstránením reprodukčných orgánov. "Ako občianka aj ako verejná ochrankyňa práv vnímam problémy ľudí z komunity LGBTI a som presvedčená, že pre naplnenie principiálnej myšlienky z ústavy i Všeobecnej deklarácie ľudských práv o rovnosti v dôstojnosti i právach všetkých ľudí je potrebné zrealizovať zmeny na legislatívnej úrovni, ale aj v našich každodenných životoch – či už na úradoch, v medziľudských vzťahoch, v rodinách, v školách či na pracoviskách," dodala na záver.

Zdroj: Facebook

Vražda kvôli sexuálnej orientácii

"Byť gay nie je voľba. Nenávisť je," reaguje teológ Ondrej Prostredník z Progresívneho Slovenska, ktorý na svojom oficiálnom profile pripomenul mimoriadne smutný príbeh. "Ali Fazeli Monfared, 20-ročný iránsky gej, bol podľa skupiny pre práva LGBTI komunity v Iráne a Turecku, údajne zavraždený “zo cti” potom ako niektorí členovia jeho rodiny zistili, že Ali bol gej," napísal s tým, že Ali požiadal o výnimku z povinnej vojenskej služby, aby mohol opustiť krajinu a presťahovať sa do Turecka, aby žil u svojho blízkeho priateľa Aghila Bayata.

"Aj keď sa homosexualita považuje v Iráne za trestný čin, časť zákona o vojenských výnimkách umožňuje gejom a transrodovým osobám dostať lekársku výnimku zo služby kvôli ich identite. Zákon čiastočne stanovuje, že „človeka možno zbaviť vojenských povinností, ak je „duševne chorý” čiže gej," pokračoval Prostredník s tým, že problém nastal vtedy, keď sa mužskí príslušníci Aliho rodiny dozvedeli o tejto výnimke. "Tvrdili, že Ali je hanbou pre ich rodinu. Po nájdení dokumentu o výnimke Aliho odniesli do vidieckej dediny neďaleko Ahvázu a brutálnym spôsobom ho zavraždili," pokračoval teológ s tým, že toto sú tie najsmutnejšie dôsledky homofóbie, ktorá je naďalej prítomná vo väčšine krajín sveta.

"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine Aliho. A dúfame, že raz budeme žiť vo svete, ktorý toto už nikdy nedopustí. A dnešný medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii už bude len pripomienkou smutných udalostí minulosti a nie hrôz, ktoré v dnešnom svete stále žijeme," uzavrel svoj príspevok.

Zdroj: Andrej Stančík, archív

Rovnosť pre všetkých

"Aj keď máme všetci rovnaké práva, nie všetci sme si naozaj rovní," reaguje Andrej Stančík s tým, že o slobodnej a otvorenej spoločnosti stále viac rozprávame, než ju aktívne tvoríme. Tvrdí, že Dnes ešte stále odsudzujeme a diskriminujeme veľké množstvo skupín našich spoluobyvateľov a spoluobyvateliek.

"Jednou z nich je aj komunita LGBTI ľudí, ktorá každodenné čelí útokom a neprávosti, za ktorými sa často krát skrýva strach, nedostatok povedomia, či zakorenené predsudky. Túto nenávisť často vnímam ako prejav našej neschopnosti tolerovať inakosť," pokračoval Stančík vo svojom príspevku na sociálnej sieti a dodal, že na Slovensku dnes žijú tisíce párov, ktorým nie je umožnené navštíviť sa v nemocnici, dediť či nahliadnuť do svojich zdravotných záznamov a kvôli strachu ani len prejavovať svoju lásku na verejnosti.

"Môžeme mať rôzne názory na to, čo pre nás znamená koncept manželstva, či partnerstva na základe tradičných, kultúrnych alebo ideologickcýh pohľadov na svet, nikdy však nemôžeme rozhodovať o tom čo sú prijateľné a neprijateľné formy niečoho tak intímneho ako je láska," napísal poslanec s tým, že sloboda a slobodná spoločnosť preňho znamená aj slobodu milovať, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a možnosť byť tým, kým naozaj “si”.

"Táto sloboda pre mňa súčasne začína byť ohrozená tam, kde začína snaha obmedziť základné ľudské práva, ktoré by mal mať garantované každý a každá z nás. Nie obmedzenie hodnôt, alebo ideológie, ale obmedzenie základných práv, medzi ktoré právo slobodne milovať pre mňa bezpochyby patrí," dodal na záver.