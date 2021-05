KORONAVÍRUS Ďalšie problémy s očkovaním: Ľuďom nechodia SMS na druhú dávku vakcíny AstraZeneca

KOŠICE – Košický samosprávny kraj (KSK) určil hodiny pre ľudí, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou vakcíny AstraZeneca a ani po 12 týždňoch im neprišla SMS s termínom na očkovanie druhou dávkou tejto vakcíny. Do veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach môžu prísť od stredy do piatka po 15.00 h, očkovacie centrum bude otvorené do 17.30 h. V prípade vyššieho záujmu sú pripravení očkovať aj dlhšie. Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková.

KSK eviduje množstvo podnetov od obyvateľov, ktorým SMS na druhú dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 do stanoveného termínu neprišla. „Problémy komunikujeme s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré spravuje registračný systém. Aby sme obyvateľom nášho kraja vedeli zabezpečiť, že dostanú druhú dávku vakcíny včas, každý deň, keď sa očkuje vakcínou od AstraZenecy, sme určili osobitné hodiny práve pre tých, ktorým neprišla SMS s termínom na očkovanie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Druhou dávkou vakcíny AstraZeneca sa bude vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach očkovať od stredy do piatka (19. - 21. 5.). V očkovaní touto vakcínou budú pokračovať aj nasledujúci týždeň, a to od 26. do 28. mája.

Kraj pripomína, že v tomto týždni bude očkovať každý deň, teda od pondelka do nedele (23. 5.). V prevádzke budú všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá. Naďalej očkujú všetkými registrovanými vakcínami, v prípade AstraZenecy sa očkuje už iba jej druhou dávkou.

Veľkokapacitné očkovacie centrum v Michalovciach by malo byť opäť v prevádzke počas víkendu, keď sa tam bude očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Vo vakcinačnom centre v Spišskej Novej Vsi sa bude cez víkend očkovať Modernou. „V súčasnosti máme dostatok vakcinačných látok, po víkende sú opäť voľné termíny na očkovanie. Každému, kto má o očkovanie záujem preto odporúčam, aby neváhal a zaregistroval sa,“ dodal Trnka. Registrovať sa možno prostredníctvom čakárne NCZI na vakcinacia.nczisk.sk/registracia, prípadne ako náhradníci cez krajský registračný systém www.ockovanieksk.sk.

Čo sa týka zdravotníkov výjazdovej očkovacej služby KSK, podľa Terezkovej vyrazia tento týždeň do obcí Bôľ, Kráľovský Chlmec, Buzica, Medzev, Helcmanovce, Prakovce, Veľké Kapušany, Ptrukša aj Gelnica. Očkovať budú seniorov nad 60 rokov.

Rušia termíny

Za posledných sedem dní zrušilo svoju registráciu 2528 žiadateľov s prideleným termínom druhého očkovania látkou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozornil, že správne načasovanie druhej dávky je veľmi dôležité, pretože ľudské telo si imunitu vytvára postupne. "Z klinických štúdií vyplýva, že vakcína Vaxzevria vykazuje pri odstupe 12 týždňov medzi prvou a druhou dávkou vyššiu účinnosť ako pri podaní druhej dávky do šiestich týždňov," informoval. Odborníci pripomínajú, že každý liek či vakcína má nežiaduce účinky, ktoré sa však nemusia vyskytnúť u každého. Po vakcíne Vaxzevria boli po druhej dávke podľa nich nežiaduce reakcie pozorované menej často a sú menej intenzívne.

ŠÚKL tiež pripomenul, že na vytvorenie dostatočnej imunity sa podanie druhej dávky vakcíny odporúča každému. Upozornil, že výnimku tvorí skupina ľudí, ktorým sa po podaní očkovacej látky rozvinula závažná alergická reakcia – anafylaktický šok. Takáto reakcia sa najčastejšie dostaví do 15 minút po podaní vakcíny.

Očkovanie odborníci neodporúčajú v prípade prebiehajúceho akútneho infekčného ochorenia, s teplotou nad 38 stupňov Celzia. "Ak druhú dávku nemôžete dostať v určenom termíne, odporúča sa, aby ste ju dostali v čo najkratšom možnom čase. Očkovací cyklus nemusíte znova opakovať od začiatku," uviedol ústav.

V prípade, ak niekto medzi prvou a druhou dávkou prekonal ochorenie COVID-19, v očkovacom cykle môže pokračovať po siedmich dňoch od ukončenia bezpríznakového priebehu ochorenia a po 14 dňoch od ukončenia ochorenia s príznakmi.