BRATISLAVA - Práca či štúdium z pohodlia domova sa stala v poslednej dobe normou. No nie vždy je domáce prostredie ideálne na sústredenie sa. Domáce pracovisko sa rýchlo môže zmeniť na útulný kútik pre voľný čas. To však z dlhodobého hľadiska nemôže fungovať. Vybrali sme pre teba niekoľko užitočných pomôcok do tvojej domácej kancelárie, aby si mohol pracovať pohodlne a efektívne.