Kolíková ostáva vo funkcii: Desiatky poslancov OĽaNO sa zdržali! Hlasovali nohami, Čepčeka chválil Kotleba

BRATISLAVA - Mária Kolíková včera čelila odvolávaniu do neskorých večerných hodín. Nakoniec ho ustála, za jej odvolanie hlasovali 51 poslancov. Takmer 30 poslancov OĽaNO sa však hlasovania zdržalo. Kolíková to nevníma ako dobrý signál, napriek tomu si váži prejavenú podporu.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) ostáva vo funkcii. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v pondelkovom hlasovaní. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministerke bolo 51 poslancov zo 117 prítomných, 63 boli proti, dvaja sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval. Naopak od premiéra Hegera vnímala silnú podporu a po hlasovaní ju objal. Opozícia po hlasovaní kričala "odstúpiť".

Až 27 poslancov OĽaNO sa zdržalo hlasovania

Až 27 poslancov najsilnejšieho vládneho hnutia nehlasovalo, na hlasovaní neboli. Medzi nimi aj Marek Krajčí, Anna Záborská či Peter Pollák. Dvaja poslanci OĽANO sa zdržali. Niektorí podľa portálu Aktuality hlasovali s nohami. Niektorí zo sály pred hlasovaním odišli. Milan Vetrák sa pred hlasovaním vyjadril, že ministerka je súčasťou vládnej koalície a miera dôvery je rôzny. "Podľa tej miery dôvery budú poslanci aj hlasovať," povedal Vetrák z OĽaNO.

Čepčeka chválil Kotleba

Za odvolanie Kolíkovej z funkcie hlasoval okrem opozičných poslaneckých klubov aj koaličný poslanec Martin Čepček. "Chcem požiadať pani ministerku, aby sama odstúpila. Ak tak nespraví, v súlade s koaličnou zmluvou budem hlasovať za jej odvolanie," povedal na záver svojho príhovoru v pléne. Čepček je z hnutia dočasne vylúčený. Ako prvý mu za jeho odvahu poďakoval Milan Mazurek, odídenec od Kotlebu. Neskôr ho pochválil aj šéf ĽSNS Marian Kotleba.

"Veľká vďaka, pán poslanec, a verím, že budete majákom pre ďalších poslancov koalície," povedal. Pred hlasovaním si vzdal slovo Gábor Grendel. "Ak ste chceli pomôcť pani Kolíkovej v jej kariére, tak vám to vyšlo. Ak ste chceli opak, tak ste to zbabrali," povedal. "Pána Čepčeka nám odpustite, on sa dlhodobo správa ako člen klubu len na papieri," reagoval Grendel s tým, že klub OĽaNO nepodporí návrh na odvolanie Kolíkovej.

Kolíková vníma silnú podporu

Kolíkovú chceli v hlasovaní odvolať aj nezaradení poslanci okrem Tomáša Valáška a Miroslava Kollára, ktorí hlasovali proti návrhu. Strany SaS, Sme rodina, Za ľudí boli proti odvolaniu. Rovnako hlasovala aj časť klubu OĽANO. Kolíková sa po hlasovaní poďakovala za silnú podporu zo strany Za ľudí. "Súčasne vnímam veľmi silnú podporu pána premiéra," poznamenala s tým, že ako silné vníma aj vyjadrenie podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO) pred hlasovaním. Chápe to tak, že majú zhodu na reformách v justícii a môže počítať s podporu poslancov OĽANO.

"Ja som unavená, potrebujem sa vyspať," Premiér Heger v parlamente nevystúpil, napriek tomu jeho podporu vníma. "Ja osobne som cítila veľmi silnú podporu od pána premiéra," zopakovala niekoľkokrát. "Vážim si tú podporu, ktorú som dostala. Odkazy som dostávala aj priebežne," uviedla na adresu podpory ostatných ministrov. Kolíková momentálne neočakáva, že by OĽaNO podalo vlastný návrh na jej odvolanie.

Zo strany OĽaNO je to nedobrý signál

To, že 27 poslancov OĽaNO nehlasovalo, je pre Kolíkovú nedobrý signál. "Nechcem to viac komentovať," povedala Kolíková. "Ja som zažila za posledné štyri roky asi 19 odvolávaní ministrov a ministeriek a toto je taký štandardný výsledok. Potešilo by 95 aj 85 hlasov proti, ale toto je výsledok dnešného hlasovania a je potrebné sústrediť sa na výsledok," reagovala Remišová. Kríza koalíciu podľa Kolíkovej poznačila.

"Úprimne bolo zrejmé aj počas osobitných rozhovor poslancov, že veľa vecí nie je vysvetlených. Šírili sa rôzne dezinformácie, a toto vnímam, že sa deje," uviedla Kolíková s tým, že si to ešte potrebuje premyslieť. Napriek tomu, že proti jej odvolaniu nehlasovalo 76 poslancov, čo by si priala, veľmi silne vníma podporu. Nemyslí si, že sa budú ešte k téme nejasností hnutia OĽaNO o obstarávaní budovy, v ktorej sídli rezort spravodlivosti, vracať. Na otázku, či ešte pôjde okolnosti vysvetľovať na ich klub odpovedala, že z ich strany už v pondelok večer nebol záujem o stretnutie.

Diskusia k odvolaniu trvala do neskorých večerných hodín

Návrh na vyslovenie nedôvery Kolíkovej podal opozičný Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna.

Diskusia k návrhu na Kolíkovej odvolanie trvala celý deň, vystúpilo v nej takmer 20 rečníkov. Za ľudí deklarovalo Kolíkovej podporu. Krátko pred hlasovaním vyjadrila podporu ministerke predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel pred hlasovaním uviedol, že OĽANO nepodporí návrh opozície. Dodal, že reformy ministerky spravodlivosti majú podporu OĽANO. Šéf strany Smer-SD Robert Fico zopakoval dôvody, pre ktoré chceli Kolíkovú odvolať. Naďalej hovoril o klientelizme a konflikte záujmov.