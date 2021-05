Búrlivá debata pri ODVOLÁVANÍ Kolíkovej: Jej rodinu prirovnali ku Corleonovcom! Ministerka tvrdo bránila

Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Kolíkovej (Za ľudí). Rozhodla o tom vláda na svojom pondelkovom online rokovaní. Kolíková má podporu premiéra Eduarda Hegera, uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii.

VIDEO Kolíková vzťah s Igorom Matovičom komentovať nechce, verí, že sa jej viacerí členovia vlády zastanú

Aktualizované 16:26 V rozprave vystúpi Juraj Blanár. "Myslím, že táto schôdza má zmysel, aj keď vieme, ako dopadne hlasovanie," povedal na úvod.

VIDEO Kolíková je presvedčená, že má podporu premiéra Eduarda Hegera

Aktualizované 16:20 Dostál si nemyslí, že by odchod Kolíkovej pomohol vymožiteľnosti práva alebo stabilite koalície. Dôvody na odvolanie ministerky sú podľa neho Blahovské konšpirácie a psuedokauzy.

Aktualizované 16:10 V rozprave vystupuje Ondrej Dostál.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 16:01 Blaha pripomenul, že na aktuálnej schôdzi sa odvoláva Kolíková a nie bývalá vláda. "Vy ste tu len kydali špinu na bývalú vládu," reagoval. Obhajobu Kolíkovej zo strany Za ľudí označil za mimoriadne slabú. Jedinou argumentáciou Lehotského podľa Blahu bolo, že Kolíková je "rovný chlap".

Aktualizované 16:00 Lehotský si zároveň zastal Kolíkovú a jej odbornosť. Skonštatoval, že bola pripravená na funkciu a presne vedela, čo všetko treba zmeniť na zefektívnenie justície. Poukázal na to, že Kolíková za rok vo funkcii dokázala presadiť zásadnú reformu justície, ktorá prešla dokonca ústavnou väčšinou v NR SR. Hovorí, že práve zmeny, ktoré Kolíková navrhuje, sa dotknú "priateľov" opozičných strán. Ako príklad uviedol zákon o zaistení majetku.

Aktualizované 15:58 Jediným cieľom odvolávania ministerky spravodlivosti je pokus šéfa opozičného Smeru Fica a lídra mimoparlamentného Hlasu Pellegriniho o udržanie si vplyvu v slovenskom súdnictve. Vyhlásil to poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí) v parlamente počas diskusie. Kolíkovú označil za garanciu očisty justície. Deklaroval jej podporu a vyzval na to i ostatných poslancov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Veľa z ich kamošov (Smer-SD a Hlas-SD, poz. red.) dnes sedí vo väzbe a rozpráva. Potrebujú ich dostať von. O to tu dnes hrajú," uviedol Lehotský s tým, že Kolíková je garanciou zmeny slovenského súdnictva a straty vplyvu Smeru a Hlasu na justíciu. "Útočia na ňu politici s pokrivenou povesťou," poznamenal a pripomenul kauzy bývalých vlád, pre ktoré čelili odvolávaniu aj vtedajší členovia exekutívy. Ako príklad uviedol odvolávanie niekdajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka za prepojenia na podnikateľa Ladislava Bašternáka či odvolávanie expremiéra Pellegriniho, keď neodvolal bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú a ďalšie.

Aktualizované 15:41 "Vy ak podržíte Máriu Kolíkovú, tak už nebudete žiadne protikorupčné hnutie," povedal Blaha na záver, čím narážal na OĽaNO.

Aktualizované 15:38 V rozprave vystupuje Ľuboš Blaha. Poslanec Smeru Blaha v rozprave hovorí, že ministerka Kolíková je zodpovedná za to, čo kritizuje na predošlých vládach. "Takého hulváta, ako tu spravila Kolíková, to neurobil ani Kollár," povedal Blaha. "Bratovi alebo sestre by som povedal, kľudnite hormón, sme vo vláde," povedal.

Aktualizované 15:15 Tlačovka Smeru

Aktualizované 14:21 S faktickými poznámkami sa prihlásili najmä poslanci opozície. Podľa nich bol jej prejav arogantný. "Ak bolo aspon 20 % toho, čo hovoril pán Kamenický pravda, tak by ste nemali byť ministerkou spravodlivosti," povedal Šimko z ĽSNS.

Aktualizované 14:17 Mimoriadna schôdza v parlamente pokračuje. O 14:30 sa Smer na tlačovke vyjadrí k vystúpeniu Kolíkovej v pléne. Pokračujú faktické poznámky na vystúpenie Kolíkovej.

Aktualizované 13:02 Za Máriou Kolíkovou je od prvého dňa vidieť poctivú prácu pri očiste justície a prinavracaní dôvery v právny štát a spravodlivosť na Slovensku, napísal minister školstva Branislav Gröhling na sociálnej sieti. "Spomenúť možno reformu zloženia Súdnej rady, previerky majetkových pomerov sudcov, reformu zloženia Ústavného súdu alebo zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Po roku vidno za ministerkou Kolíkovou prvé výsledky práce. Budem jej držať palce pri plnení ambicióznych cieľov, ktoré sme si v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera stanovili v oblasti justície. Rovnako ako strana SaS, pani ministerku Kolíkovú plne podporujem a stojím za ňou," dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 12:02 Do 14 je obedná prestávka, predseda parlamentu Boris Kollár zvolal poslanecké grémium.

Aktualizované 12:01 "Od rodiny Corleonovcov takáto úspešná rodina ešte nebola," reaguje na vystúpenie ministerky poslanec Smeru Blaha, ktorému bol prejav Kolíkovej na smiech. "Vyciciavate štát ako taká pijavica," povedal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 12:00 "Žijem z legálne nadobudnutých príjmov, žijem v dome, ktorý sme s rodičmi svojpomocne rekonštruovali," povedala na záver Kolíková. Útoky Roberta Fica ju podľa jej slov neodradia. "Pán poslanec, môžete to skúšať, na mňa to neplatí," zdôraznila.

Aktualizované 11:43 Ministerka hovorí, že je na svojho otca hrdá. Firme Elektronika sa podľa nej darí, lebo je dobrá. "Určite nie je pravdou, že keď som bola vo funkcii, tak sa tej firme darilo, a keď som nebola, tak sa nedarilo," povedala Kolíková o firme, ktorú založil jej otec.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 11:41 "Myslím si, že pánovi poslancovi Ficovi veľmi záleží na tom, aby som mu nestála v ceste," povedala Kolíková. "Považujem za chrapúnstvo a úbohé spôsob, akým sa očierňuje moja rodina," dodala.

Aktualizované 11:32 Do rozpravy sa prihlásilo 16 rečníkov. Písomne prihlásení rečníci môžu podľa rokovacieho poriadku rečniť maximálne 20 minút. Ak sú prihlásení za klub, tak najviac 30 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," píše sa v rokovacom poriadku NR SR. Po vyčerpaní písomne prihlásených rečníkov budú mať poslanci ešte možnosť prihlásiť sa do diskusie ústne.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 11:23 "Vnímam to ako zúfalé kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa snaží využiť všetky prostriedky, aby sa ma zbavil," uviedla Kolíková s tým, že Fico sa podľa nej bojí, že tí, čo sú vo väzbe, začnú rozprávať. Podľa nej Ficovi ako osoba a ministerka vadí. "A preto spustil sériu tlačoviek na ktorej sprosto útočí na mňa a mojich kolegov a aj moju rodinu," povedala.

Aktualizované11:21 "Z toho, čo som si vypočula od pána Kamenického, mám pocit, že som zodpovedná za všetko," uviedla Kolíková.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Aktualizované 11:15 V rozprave už vystúpil Ladislav Kamenický za Smer, Veronika Remišová a teraz sa v pléne obhajuje ministerka spravodlivosti Kolíková.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aktualizované 11:10 Vicepremiérka Veronika Remišová v pléne informuje o stanovisku vlády. Kabinet Eduarda Hegera za ministerkou Kolíkovou stojí. "Vyzývam Petra Pellegreiniho a Roberta Fica, aby sa pozreli do zrkadla, čo prinieslo osem rokov ich vlády v justícii," hovorí Remišová.

Aktualizované 10:23 Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) otvoril mimoriadnu 29. schôdzu parlamentu. Plénum bude v pondelok zasadať až do úplného prerokovania návrhu. Viacerí poslanci už prejavili záujem zapojiť sa do diskusie.

Kolíková má podporu premiéra

Ministerka spravodlivosti cíti "veľmi silne" podporu od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a jeho vlády. S premiérom sa ministerka rozprávala v nedeľu (9. 5.) večer niekoľko hodín, odpovedala na výhrady OĽANO. Všetky podľa nej súviseli s nájmom budovy ministerstva spravodlivosti. Povedala, že časť predstaviteľov hnutia má stále voči nej výhrady. "Cítim veľmi silne podporu strany Za ľudí, rovnako cítim podporu aj od vlády, aj od premiéra Hegera, ktorá je dnes aj vyjadrená podporným stanoviskom adresovaným parlamentu," vyhlásila ministerka na tlačovej konferencii pred rokovaním parlamentu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ministerka podľa svojich slov pochopila, že je tu časť predstaviteľov OĽaNO, ktorá má stále výhrady či otázky. Verí, že vysvetlenia budú dostatočné a že naprieč koalíciou bude zhoda v otázke dôvery. Hovorí, že viacerí predstavitelia hnutia OĽANO jej povedali, že má vyvodiť politickú zodpovednosť. Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová povedala, že návrh na odvolanie Kolíkovej je kombináciou pokrytectva a nesúdnosti. Zopakovala, že celá strana podporuje Kolíkovú, verí, že dôveru parlamentu získa.

V súvislosti s podozreniami, ktorým čelí ministerka, sa môžu objaviť nové skutočnosti. V sobotu to naznačil poslanec parlamentu a člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper. Všetci poslanci Hlasu-SD a Smeru-SD budú hlasovať za odvolanie Kolíkovej, hlasovanie OĽaNO je zatiaľ vo hviezdach napriek tomu, že podporu premiéra Hegera má.

OĽaNO však nepresvedčila

Klub OĽaNO ako jediný z koalície s podporou Kolíkovej váhal. Ministerka sa už stretla s klubmi a odpovedala na otázky. OĽaNO však nepresvedčila. "Včera sme si predvolali ministerku na náš poslanecký klub, na ktorom sme sa jej pýtali na medializované otázky ohľadom jej firiem a firiem jej rodinných príslušníkov," povedal šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

VIDEO Stanovisko hnutia OĽaNO

"Keďže sme protikorupčné hnutie, ktoré bojuje proti klientelizmu a rodinkárstvu a ľuďom sme sľúbili, že budeme strážiť spravodlivosť a obnovíme dôveru v právny štát, nemôžeme sa tváriť, že pri ministroch našej koalície budeme na podozrenie pozerať inak, ako keď sme boli v opozícii," pokračoval. "Ministerka spravodlivosti včera nepresvedčila poslanecký klub OĽaNO a po trojhodinovej rozprave všetci zúčastnení skonštatovali, že im ministerkine vysvetlenia nepostačujú," dodal v piatok Šipoš. Problém majú aj ďalší poslanci OĽaNO ako Peter Pollák či Marek Šefčík.

SaS a Za ľudí stoja za Kolíkovou

Strana SaS plne stojí za ministerkou spravodlivosti. Jej vysvetlenia na poslaneckom klube SaS a následne aj na koaličnej rade považuje za dostatočné a plne ju podporuje. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák. Kolíková je pre stranu zárukou vrátenia dôvery v právny štát na Slovensku. "SaS sa preto nikdy nepostaví na stranu konšpirátorov zo Smeru, ktorých jediným politickým cieľom je návrat mafie do vedenia krajiny," uviedol Šprlák.

Aj koaličná strana Za ľudí plne podporuje svoju ministerku. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré podpísalo celé vedenie strany a všetci jej poslanci. "Všetky informácie, ktoré boli účelovo vytrhnuté z kontextu, Mária Kolíková úplne zrozumiteľne vysvetlila a jasne dokázala, že nikdy nekonala v rozpore nielen so zákonom, ale ani s dobrými mravmi," zdôraznili s tým, že absolútne odmietajú tvrdenia Smeru-SD, ale aj slová niekoľkých koaličných poslancov zo strany OĽaNO, ktorí sa snažia účelovo spochybniť ministerku spravodlivosti. Strana ďalej vyhlásila, že iba v prípade vzájomnej podpory a dôvery je možná nielen spolupráca na dôležitej reforme justície a očiste spravodlivosti, ale aj na podpore celého programového vyhlásenia vlády.

Podporí ju aj bývalý kolega

Kolíková má podporu nezaradeného poslanca a bývalého člena Za ľudí Tomáša Valáška a aj štátneho tajomníka rezortu zahraničia Martina Klusa. "Dnes zahlasujem za Máriu Kolíkovú a proti návrhu SMERu na jej odvolanie," napísal na sociálnej sieti.

"Nie, nerobím tak preto, lebo sme boli spolu v jednej strane. Nikto by nemal byť nad zákonmi. Pozorne som si prečítal obvinenia na jej adresu, vypočul si opozíciu v parlamente a porozprával som sa o veci so samotnou ministerkou. Môj záver je, že SMER varí z vody; dôkaz o pochybení hodného odvolania som od opozície nepočul," uviedol.

Sme rodina nebude hlasovať za jej odvolanie

Koaličné hnutie Sme rodina určite nebude v parlamente hlasovať s opozíciou za odvolanie ministerky spravodlivosti. Ešte v sobotu to uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. V prípade, že by podobný návrh malo koaličné hnutie OĽaNO, by bolo podľa neho treba zvažovať všetky pre a proti. Kollár povedal, že Kolíková má dôveru, čo sa týka podozrení, ktoré vysvetľovala na poslaneckom klube. Informácie týkajúce sa prenájmu budovy, v ktorej rezort spravodlivosti sídli, neboli však predmetom diskusie. Výhrady poslancov OĽaNO Kollár podľa svojich slov nepozná, keďže sa nezúčastnil na druhej časti piatkovej koaličnej rady.

Zdroj: Topky/Maarty

Kolíková bola s poslancami klubu Sme rodina vo štvrtok, kde zodpovedala všetky otázky a boli podľa Pčolinského vyjasnené. "Momentálne nemáme žiadny problém, otázka je, ako k tomu pristúpia ďalší koaliční partneri, lebo dnes boli zverejnené nejaké ďalšie informácie, o tom je momentálne diskusia v rámci koalície," doplnil Pčolinský. Nechcel komentovať, či môže byť problémom osobný spor lídra OĽaNO Igora Matoviča s Kolíkovou.

Nevidím žiadny dôvod na odstúpenie

Kolíková nevidí žiadny dôvod na odstúpenie. Šéfka rezortu spravodlivosti si myslí, že snaha o jej odvolanie súvisí s postojom neumožniť skrátenie kolúznej väzby v miere, ktorá by podľa nej marila účel trestného konania. "Ako cieľ sa mi javí prostredníctvom môjho odvolania skúsiť ovplyvňovať politické prostredie, aby takáto právna úprava prešla," dodala. Odmietla tvrdenia, že jedným z nástrojov reformy súdnej mapy je nakupovanie budov a znižovanie počtu sudcov.

V súvislosti s prípadom úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského uviedla, že príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže nepochybili. Ani námietky v súvislosti s podnikaním jej rodinnej firmy MK real a s podnikaním bratovej firmy Elektronika nepovažuje za relevantné. "Nie je tu nič, kde by som pochybila, za čo by som musela niesť politickú zodpovednosť," vyhlásila.

Pochybnosti odmietam, kontaktovala som brata

Kolíková odmieta pochybnosti, ktoré mali vyvstať na klube OĽaNO okolo obstarávania budovy ministerstva spravodlivosti. Kolíková priznala, že klub OĽaNO zaujímalo verejné obstarávanie v súvislosti s budovou, kde sídli jej rezort. Vníma, že šéf OĽaNO Igor Matovič od nej žiada vyvodenie politickej zodpovednosti.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Tvrdí, že doteraz ani nevedela o nejakom prepojení na jej brata v tejto súvislosti. "Dozvedela som sa to od Igora Matoviča (OĽaNO) včera, že pán Brodňan, ktorý by mal byť v štruktúre prenajímateľa, tak sa nachádza aj v spoločnosti, v ktorej je spoločníkom môj brat," poznamenala. Ozrejmila, že v čase obstarávania na ministerstve nebola a realizoval ho vtedajší minister Gábor Gál (Most-Híd), ktorý neumožnil realizáciu výsledkov obstarávania ešte z čias Lucie Žitňanskej.

V súvislosti s pochybnosťami okolo prepojení osoby, ktorá prenajala budovu ministerstvu, uviedla, že sa na to pýtala svojho brata potom, ako sa o informácii dozvedela. "Pán Brodňan bol preňho vtedy neznáma osoba, jednoducho sa hľadali investori a on sa rozhodol investovať," ozrejmila s tým, že investícia sa mu vtedy zdala ako najmenej riziková.

Pseudoproblém na klube OĽaNO

Kolíková odmietla, že by do procesu verejného obstarávania zasahovala. Pripomenula i svoje napäté vzťahy s Gálom. "Nemala som absolútne žiadny dosah na žiadne ekonomické veci, žiadne verejné obstarávanie," hovorí. Ak je teda zrejmé, že nezneužívala funkciu, nemalo by byť podľa nej na mieste ani vyvodenie zodpovednosti. "Tento pre mňa pseudoproblém sa objavil na poslaneckom klube OĽaNO, neviem, či to bude problém v iných kluboch," dodala s tým, že už komunikovala s klubom Za ľudí aj s lídrom SaS. "Ja tu žiadny konflikt záujmov nevidím, keď ho tam niekto chce vidieť, s tým si ja nepomôžem," uzavrela.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kolíková považuje za dobré zaoberať sa otázkou konfliktu záujmu. "Začína sa mi javiť, že sa začína zneužívať, aby sa očierňovali politici, keď to možno nie je úplne na mieste," uviedla. Hoci považuje dôvody opozície za pseudodôvody, stretla sa s klubmi a považovala za dôležité o tom diskutovať. Na otázky poslancov podľa vlastných slov odpovedala najlepšie, ako vedela.

Podielov vo firme by sa mala zbaviť

Poslanec hnutia OĽaNO Milan Vetrák hovorí, že ministerka by sa mala minimálne zbaviť podielov vo firmách. Nevie, či ju v hlasovaní podporí, tiež sa bude riadiť rozhodnutím klubu. Naopak, poslanec za OĽANO Ján Krošlák za ministerkou stojí a v hlasovaní ju plánuje podporiť. "Boli jej kladené nepríjemné otázky na telo a dosť veľa, ale pre mňa je ministerka Kolíková jeden veľmi kvalitný a čestný minister. Má moju podporu. Je smutné, že sa vôbec zaoberáme podnetmi Smeru, ktorých jediným cieľom je rozbitie vlády a predčasne voľby," povedal Krošlák.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Odvolávať ju budú v pondelok

Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.