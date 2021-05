Aj dnes pokračujú rokovania v parlamente: Na stole majú správu od ombudsmanky

BRATISLAVA- Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní. V úvode štvrtého dňa 28. schôdze sa majú venovať výročnej správe o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2020. Predložiť by ju mala ombudsmanka Mária Patakyová.

Následne by sa mali zákonodarcovia venovať aj správe o činnosti komisárky pre deti, ale aj správe o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Prerokovať by mali i správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020.