NAŽIVO Aktuálna epidemiologická situácia: Minister zdravotníctva a Mikas oznámili nové opatrenia!

BRATISLAVA - Situácia na Slovensko je síce stále vážna, no v posledných týždňoch sa rapídne zlepšila. Od pondelka už budeme mať väčšinu okresov v ružovej farbe a mali by sme sa riadiť výhradne regionálnym COVID automatom. Aké opatrenia sa uvoľnia?

O aktuálnych opatreniach informuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik Ján Mikas.

KORONAVÍRUS Dobré správy! Vakcínou Pfizer a Moderna sa už môžu očkovať aj ľudia nad 50 rokov

NAŽIVO Minister zdravotníctvo a hlavný hygienik o aktuálnych opatreniach

Aktualizované 9:15 Po očkovaní AstraZenecou zomrela 47-ročná žena. Lengvarský uviedol, že mala genetické ochorenie, ktoré sa nedalo pred očkovaním odhaliť. Vakcinačná stratégia sa zrejme bude meniť.

Aktualizované 9:12 "S kolegami z ministerstva kultúry sme sa zhodli, že kiná budú zatvorené," odpovedal Mikas na otázku, v čom sa kiná líšia od povolených divadelných a iných predstavení.

Aktualizované 9:09 Čo sa týka kultúrnych podujatí, stále môže byť len sediace obecenstvo a 50 % kapacity miest. V 1. stupni varovania v exteriéri max. 500 ľudí, interiér max. 250 ľudí. V 2. stupni varovania môže byť v exteriéri max. 200 ľudí a v interiéri max. 150 ľudí. "Interiérové filmové predstavenia stále nie sú povolené," uviedol hlavný hygienik.

Aktualizované 9:06 Seniorské hodiny počas pracovných dní od 9 do 11 sa rušia. "Umelé kúpaliská v prvom a druhom stupni varovania budú môcť poskytovať tréningy športových klubov s obmedzenou kapacitou. Kabínkové lanovky v 1. stupni môžu fungovať bez obmedzenia," uviedol Mikas.

Aktualizované 9:05 Pre dva bordové okresy platí zákaz vychádzania od 5-ej ráno do jednej v noci, čiže celý deň. "V ostatných okresoch platí zákaz vychádzania po 21-ej," uviedol Mikas.

Aktualizované 9:03 Celé Slovensko sa nachádza v ružovej farbe, čo sa týka jednotlivých okresov, dva okresy sú stále v bordovej farbe (Myjava, Považská Bystrica). "V porovnaní s minulým týždňom je to výrazné zlepšenie," uviedol Mikas.

Aktualizované 9:00 Momentálne je v nemocniciach 1117 pacientov. "Čísla sú veľmi povzbudzujúce," uviedol Lengvarský. Zaočkovaných prvou dávkou je takmer 1 200 000 ľudí

Riadiť by sme sa mali len regionálnym COVID automatom

Ak sa dobrá situácia udrží, v hre je vypnutie celonárodného COVID automatu. Od budúceho týždňa by sme sa teda mali riadiť už len regionálnym COVID automatom, teda okresy sa riadia podľa toho v akej fáze sú. "Splnili sme limit 1500 (hospitalizovaných, pozn. red.), čo je vypnutie národného limitu," uviedol na stredajšej tlačovke šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišik. Nadpolovičná väčšina okresov je ružových. Zhoršil sa len jeden okres. "Sobrance prešli z hodnotenie ružového do červeného," povedal.

Zdroj: MZ SR

COVID automat však čakajú zmeny

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v stredu uviedol, že sa nejde presne podľa pravidiel súčasného COVID automatu. Týka sa to aj zákazu vychádzania. Lengvarský chce, aby sa ešte udržal zákaz vychádzania, aby sa nestalo, že sa zhorší situácia. Podľa covid automatu by už nemal platiť. Upozornila na to aj Veronika Remišová s tým, že minister zdravotníctva a hlavný hygienik presadili ešte jeho predĺženie.

Zdroj: MZ SR

Lengvarský predložil na vláde návrh nového COVID automatu, zatiaľ sa ním však vláda nezaoberala. "Dostali čas na zapracovanie svojich pripomienok a dopracovanie jednotlivých semaforov (športových, školských atď.). Do piatku majú mať všetky pripomienky u nás, v stredu bude v programe vlády," uviedol minister. Všetky čiastkové semafory a nové podmienky sa zapracujú do celku. Presné podmienky pre jednotlivé okresy tak budú známe zrejme budúci týždeň po rokovaní vlády.

Zdroj: MZ SR

Nové rozdelenie okresov

Od budúceho pondelka nebude ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze budú dva, červených bude 33 a v ružovej fáze ich bude 44. Dva sa dokonca presunuú do oranžovej fázy.