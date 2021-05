KORONAVÍRUS Očkovať vakcínami od Moderny a Pfizeru sa môžu aj osoby nad 50 rokov

Od štvrtka je tiež možná registrácia sprievodu osoby nad 70 rokov cez upravený registračný formulár. MZ SR uviedlo, že do konca mája by na Slovensko malo prísť viac ako 1,53 milióna dávok vakcín. Najviac by ich malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech, a to viac ako 1,04 milióna vakcín. "Doteraz sa týmito vakcínami očkovala veková skupiny od 60 rokov a chronicky chorí pacienti. Mladší ako 50 rokov sa môžu registrovať na očkovanie vakcínou AstraZeneca. Aktuálne nie je možný výber vakcíny," uviedol rezort.

Nový formulár umožňuje zadať pri registrácii seniora aj rodné číslo sprievodu. Platí, že sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa senior očkuje prvou dávkou. MZ SR vysvetlilo, že sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na očkovanie sprevádza.

Tiež dodalo, že očkovaní budú v rovnakom centre a v rovnakom čase, pričom im systém automaticky pridelí po sebe nasledujúce termíny. Termín na očkovanie druhou dávkou dostanú automaticky v rovnakom režim. Teda pôjde o totožné miesto a po sebe nasledujúce termíny. O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja, čiže senior aj sprievod, informovaní štandardným spôsobom, teda dostanú informačnú SMS a mail.