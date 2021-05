NAŽIVO Hegerova vláda získala dôveru Národnej rady, je na stole aj ďalší koaličný konflitk? Matovič opäť zaútočil!

Parlament bude konečne hlasovať o programovom vyhlásení vlády

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Parlament včera o programovovm vyhlásení vlády rokoval takmer do polnoci. Spôsobila to aj skutočnosť, že premiér Eduard Heger predložil návrh do Národnej rady na posledný možný deň - v piatok 30. apríla. Dnešné dopoludnie sa tak stalo poslednou možnosťou, kedy môže parlament dôveru jeho vláde vysloviť. O 13tej už totiž začína ďalšia 28. schôdza.