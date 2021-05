Športový fyziológ Viktor Bielik prezradil, ako na udržanie dobrej imunity: Stačí dodržiavať 3 pravidlá

Pravidlo 3R už po tomto roku všetci poznáme, aké sú zlaté pravidlá pre udržanie dobrej imunity?

Telesný POHYB, PESTRÁ strava a PROBIOTICKÉ kultúry.

Čo by sme mali dodržiavať, aj keď pandémia poľaví?

V prvom rade je dôležité vedieť si zorganizovať čas. Ak zvládneme rozvrhnúť deň, respektíve 24 hodín na plnohodnotný spánok, ohraničenie práce, zabezpečenie a konzumáciu pestrej stravy, telesný pohyb a trávenie voľného času s rodinou, potom znížime účinok stresu, hlavného protivníka našej imunity.

Naopak, čo by sme mali hneď ako to pôjde opustiť?

Čo najrýchlejšie by sme mali znížiť závislosť na digitálnom svete, nemyslím len sociálne siete, a snažiť sa uprednostniť osobný kontakt či už pracovný, alebo voľnočasový.

Čo dezinfekcia, ktorá je teraz naším stálym spoločníkom? Nemôže jej príliš časté používanie ublížiť?

Farmárske deti majú lepšiu imunitu a sterilita imunitu znižuje. Avšak spresnenie odporúčaní by som ponechal hygienikom a epidemiológom.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Základom pre zdravé zažívanie je, samozrejme, pestrosť, ale v poslednom čase sa veľa hovorí o superpotravinách. Existuje také jedlo, ktoré obsahuje vysoké množstvo vitamínov, minerálnych látok a všeobecne je veľmi prospešné?

Pre mňa je superpotravinou jedlo dostupné pre každého, s vysokou nutričnou hodnotou, bez chemických prísad, stabilizátorov a umelých dochucovadiel. Jednou z nich sú kyslomliečne produkty obsahujúce okrem bielkovín a vápnika aj prebiotiká, probiotiká a postbiotiká.

A nebolo by teda lepšie živiť sa "amarounami" alebo výživovými doplnkami?

Človek potrebuje komplexný príjem výživných látok. Z tých prírodných dokáže organizmus využiť viac. Platí to obzvlášť, ak na živiny pôsobia baktérie ako napr. v kváskovom chlebe alebo v kyslomliečnych produktoch.

Čím si teda imunitu ničíme?

Imunita má rada telesne aj duševne aktívnych ľudí. Priemyselne upravovaná strava, nedostatok spánku, naháňanie sa za časom v práci, pitie alkoholu, prejedanie sa a polihovanie sú všetko faktory, ktoré nám ju kazia.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

Starajte sa o svoju imunitu

Základom našej obranyschopnosti je zdravý črevný mikrobióm. Bielik tvrdí, že "kyslé prostredie v žalúdku je síce nevyhnutné na trávenie bielkovín, to však neznamená, že zabije akýkoľvek život vrátane prospešných baktérií". „V zdravom organizme sú baktérie mliečneho kvasenia dokonca súčasťou ochrannej vrstvy žalúdka. Vďaka konzumácii jogurtov (probiotiká) a pestrej stravy (prebiotiká) ich vieme znásobiť. Črevný mikrobióm je základným stavebným kameňom imunity a má rád zdravý životný štýl, teda pohyb, dobrú stravu. Tiež ocení, keď si nepustíte do života zbytočný stres, ale sa obklopíte tými, ktorých milujete. A potom už pridajte len kúsok starostlivosti navyše – v zime si strážte predovšetkým dostatok vitamínov D a C, ktoré sú v otázkach imunity zásadné, a doprajte si konzumáciu potravín obsahujúce probiotiká,“ objasnil športový fyziológ.

