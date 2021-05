ONLINE Parlament v piatok schváliť PVV Hegerovej vlády nestihol: K slovu sa tvrdo prihlásila opozícia!

BRATISLAVA - Po piatkovom príhovore premiéra, ale aj ministrov sa dnes k slovu tvrdo hlási opozícia. Do rozpravy k programovému vyhláseniu vlády sa prihlásilo až 17 rečníkov. Po Matovičovi si tak náklad užijú aj ďalší minsitri. Bude to len divadlo, alebo sa dočkáme aj konštruktívnej kritiky?

10:03 Výhrady kotlebovcov

Nespokojný je aj Marek Kotleba, ktorý minsitra poprosil o osobitné vybavenie pre jednotlivé zložky. Lynx komando podľa neho len líže smotanu a doplácajú na to policajti v uliciach. Za minsitra a jeho prácu sa postavil jeho stranícky kolega Juraj Krúpa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:01 Výčitky opozície a Naka, ako Pošta

Opozícia si berie minsitra na paškál nielen za zatknutie Pčolinského, ale aj za to, že mu chýba vízia do budúcnosti. Naka podľa opozičníkov nie je elitnou jednotkou, ale funguje ako pošta. Mimoriadne sa rozohnil poslanec Suja, ktorý na minsitra v pléne kričal aj po tom, čo mu po dvoch minútach vypli mikrofón.

09:57 Vojna medzi políciou a SIS?

Podľa ministra Mikulca je súboj medzi políciou a SiS výmyslom, ktorému sa dlhé roky výnimočne darí. Do budúcnosti vidí cestu optimalizácii práce policajného zboru. Nevynechal ani byrokraciu, ktorá je problematická a zaťažujúca. Poôcť majú prostriedky z Plánu obnovy. "Som vďačný, e túto časť historického dokumentu ocenili aj neziskové organizácie," poznamenal s tým, že ide o časť o praní špinavých peňazí. S ňou má minister v pláne tvrdo bojovať.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

09:45 Mikulec v rozprave o šoku

Minister vnútra Roman Mikulec sa poďakoval všetkým zamestnancom a zložkám rezortu za to, že počas pandémie nezaháľali a všetky úlohy si plnili so cťou. "Bolo to samozrejme spojené s enormným vypätím a nadľudskými výkonmi, to musím úprimne pvoedať," poznamenal Mikulec v pléne.

Podľa minsitra dochádza k plneniu úloh priebežne a je v súlade s vyhlásením vlády. Predošlé vedenie vyžmýkalo rezort do posledného centa. "Chaos bol v mnohých procesoch," poznamenala Mikulec s tým, že po príchode do vedenia ho šokovala chýbajúca výstroj v skladoch nielen pre policajtov, ale aj pre hasičov. Príslušníci si podľa neho museli nakupovať z vlastných financií. Minsiter vnútra vyrátal všetko, čo pre zložky zabezpečil, ale aj ďalšie technické náležitosti, ktoré podľa neho nepatria do 21 storočia.

Zdroj: Topky/Maarty

09:40 Naď sa chce vyrovnať s minulosťou

Minister obrany považuje za kľúčové vyrovnať sa s minulosťou, aby sme mohli vkročiť do budúcnosti. Reagoval aj na obvinenia zo strany poslanca Mizíka. Armádne financie sú podľa ministra zložitou témou.

09:34 Kritika ministra obrany

Poslanci ministrovi Jaroslavovi Naďovi vyčítajú, že v pláne pre rezot mu chýbajú konkrétnejšie riešenie. "Tvoje vyjadrenie si vypočil len jeden "smerák," poznamenal jeho kolega z poslaneckého klubu. Na pretras prišlo aj zadržanie Vladimíra Pčolinského a medzinárodná hanba. Opozíciii pochopiteľne kontrojú koaliční poslanci, najmä z OĽaNO, ktorí Naďavi predovšetkým ďakujú.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

9:00 Začala so rokovanie Národnej rady

Posledný, a teda 30. deň, kedy vláda mohla predložiť svoje programové vyhlásenie bol v piatok. K slovu sa však dostali najmä minsitri so svojimi víziami, ale aj hodnoteniami uplynulého roka, ktorý bol pomerne turbulentný. Jeho turbulentnosť nespôsobila len pandémia koronavírusu, ale aj koaličné konflitky.