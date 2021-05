ONLINE Parlament ešte neschválil PVV Hegerovej vlády: K slovu sa tvrdo prihlásila opozícia, nechýbajú urážky ani útoky!

BRATISLAVA - Po piatkovom príhovore premiéra, ale aj ministrov sa dnes k slovu tvrdo hlási opozícia. Do rozpravy k programovému vyhláseniu vlády sa prihlásilo až 17 rečníkov. Po Matovičovi si tak náklad užijú aj ďalší minsitri. Bude to len divadlo, alebo sa dočkáme aj konštruktívnej kritiky?

Podľa našich informácií sa bude hlasovať až zajtra o 10:00 s tým, že ďalšia schôdza Národnej rady začína o 13:00. Rokovanie bude trvať do noci a ministri musia byť na celom rokovaní prítomní.

14:53 Blcháč o klamstvách Šefčíka

Nezaradení poslanec za mimoparlamentný Hlas-SD Ján Blcháč tvrdí, že vláda tvrdeniami, že to čo z pôvodného dokumentu vyradila zavádza je urobené, zavádza. "Únia miesto Slovenska a ZMOS sa ďalej domáhajú riešenia problémov miest a obcí. Nielen finančných, ale aj kompetenčných," poznamenal tvrdo.

14:37 Žiadosť o prítomnosť vlády aj od koalície

Poslanci žiadajú aby sa vláda na rokovaní zúčastnila. "Ja tu sedím od rána," poznamenal jeden z koaličných partnerov. Ak ste sa dohodli, že budete ignorovať opozíciu," poznamenal opozičný poslanec Suja s tým, že mali prísť aj poslanci aj ministri. Ukladá im to tak totiž povinnosť. "Prečo nikto nebol prítomný na rokovaní NR SR, kde prerokovávavame PVV?" uhodil na Milanovú poslanec Kéry. "Ani jeden člen vlády nebol prítomný na rokovaní. Nie je hanbou priznať si chybu," pokračoval ďalej.



Z arogancie obvinil Milanovú aj nezaradení Erik Tomáš z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Reaguje Marek Šefčík s tým, že pani ministerka len trocha meškala. "Máme tu dvoch ministrov a môžeme si pospomínať na to, ako to bolo a vašich vlád," povedal poslanec OĽaNO.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:30 Milanová zastupuje vládu

Rokovanie o programovom vyhlásení vlády bude pokračovať. V sále sa objavila ministerka kultúry Natália Milanová. "Je neprijateľné, aby vláda nemala zastúpenie," poznamenal Blanár s tým, že od Milanovej žiadal vysvetlenie. "Dôvod meškania a neprítomnosti," povedal smerom k ministerke z OĽaNO:

"Nikto z nás by si nedovolil pohŕdať takým orgánom ako je NR SR," poznamenala Milanová s tým, že si váži aj ich čas. Poznamenala, že programové vyhlásenie je dôležitý dokument. Potupu Blanárovi vrátila s tým, že kam ruka siahne, tam je po predchádzajúcich vládach problém. Jej príhovor len málo naznačuje, že by sa bola ochotná ospravedlniť za neprítomnosť a pol hodinové meškanie. Blanár jej vzápätí kontroval: "Za vašu neprítomnosť môže predchádzajúca vláda?"

14:15 Z vlády opäť ani noha

Blanár (Smer-SD) bol opäť nútení prerušiť schúdzu o ďalších 15 minút. Z ministrov aktuálnej vlády sa op§úť nikto neobjavil. "Je to neslýchané," posťažoval sa s tým, že ak sa ani o 14:30 nič nezmení zvolá poslanecké grémium.

14:00 Absentujúci členovia vlády

Hoci rokovanie o schvaľovaní PVV malo začať o 14:00, nestalo sa tak. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár vyhlásil 15 minútovú prestávku.

11:58 Rokovanie bolo prerušené, pokračovať sa bude o 14:00

11: 30 TK Richarda Rašiho k programovému vyhláseniu vlády

Člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD a nezaradení poslanec Richard Raši sa venoval programovému vyhláseniu vlády z pozície lekára. V čom vidí jeho najvážnejšie nedostatky? Dozviete sa vo videu!

11:23 Škandalózny Sputnik

Podľa Juraja Blanára je dôkazom netransparentnosti tejto vlády aj škandalózny nákup ruskej vakcíny. "Zverejnili ju v anglickom jazyku, aby si zmluvu bežný občan nemohol prečítať," poznamenal s tým, že Smer-SD vyčíta, že vláda zneužíva smrť novinára a jeho snúbenice s tým, že vynechali 11 tisíc obetí, ktoré podľa opozície má vláda na triku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:03 Kamenického výpočty

Vláde nezostal nič dlžný aniexminister financií za Smer-SD Ladislav Kamenický. Ten si vzal na paškál nielen programové vyhlásenie vlády, ale aj Plán obnovy. "Z plánu obnovy sa financie čerpajú ľahšie," poznamenal Kamenický kriticky s tým, že pri reformách treba hovoriť o obsahu. Znepokojuje ho daňová reforma, ktorá by podľa neho mohl zásadne zaťažiť peňaženky občanov.

V transparentnosť tejto vlády neverí, keďže online diskusie nepovažuje za legitímne. "Odignorovali tripartitu, ale aj asociácie zamestnávateľov," poznamenal, že výsledok je zlyhaním bez zapracovania pripomienok. "Všetci odborári povedia, že boli vylúčšný z procesu," poznamenal s tým, že papier znesie všetko.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:19 K slovu sa prihlásil Richter

Exminister Ján Richter za Smer-SD zmenil tému. Od "kecpultu" sa venuje predovšetkým sociálnym otázkam. Uznáva to, čo sa vláde podarilo, ale vyčíta aj veľké nedostatky. "Politicky je podľa neho neprijateľné, že sa opäť sedí k tomu istému dokumentu. "Úplne ste zlyhali," poznamenal s tým, že očakával prosté mea culpa. Richter nevynechal ani zlyhania aktuálneho ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Vyčítal mu aj jeho ideologicky motivované výmeny na vedúcich postoch ministerstva.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

10:03 Výhrady kotlebovcov

Nespokojný je aj Marek Kotleba, ktorý minsitra poprosil o osobitné vybavenie pre jednotlivé zložky. Lynx komando podľa neho len líže smotanu a doplácajú na to policajti v uliciach. Za minsitra a jeho prácu sa postavil jeho stranícky kolega Juraj Krúpa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:01 Výčitky opozície a Naka, ako Pošta

Opozícia si berie minsitra na paškál nielen za zatknutie Pčolinského, ale aj za to, že mu chýba vízia do budúcnosti. Naka podľa opozičníkov nie je elitnou jednotkou, ale funguje ako pošta. Mimoriadne sa rozohnil poslanec Suja, ktorý na minsitra v pléne kričal aj po tom, čo mu po dvoch minútach vypli mikrofón. Opozícia reaguje aj tým, že sa Mikulec pomýlil. Označila ho za dyslektika.

09:57 Vojna medzi políciou a SIS?

Podľa ministra Mikulca je súboj medzi políciou a SiS výmyslom, ktorému sa dlhé roky výnimočne darí. Do budúcnosti vidí cestu optimalizácii práce policajného zboru. Nevynechal ani byrokraciu, ktorá je problematická a zaťažujúca. Poôcť majú prostriedky z Plánu obnovy. "Som vďačný, e túto časť historického dokumentu ocenili aj neziskové organizácie," poznamenal s tým, že ide o časť o praní špinavých peňazí. S ňou má minister v pláne tvrdo bojovať.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

09:45 Mikulec v rozprave o šoku

Minister vnútra Roman Mikulec sa poďakoval všetkým zamestnancom a zložkám rezortu za to, že počas pandémie nezaháľali a všetky úlohy si plnili so cťou. "Bolo to samozrejme spojené s enormným vypätím a nadľudskými výkonmi, to musím úprimne pvoedať," poznamenal Mikulec v pléne.

Podľa minsitra dochádza k plneniu úloh priebežne a je v súlade s vyhlásením vlády. Predošlé vedenie vyžmýkalo rezort do posledného centa. "Chaos bol v mnohých procesoch," poznamenala Mikulec s tým, že po príchode do vedenia ho šokovala chýbajúca výstroj v skladoch nielen pre policajtov, ale aj pre hasičov. Príslušníci si podľa neho museli nakupovať z vlastných financií. Minsiter vnútra vyrátal všetko, čo pre zložky zabezpečil, ale aj ďalšie technické náležitosti, ktoré podľa neho nepatria do 21 storočia.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je presvedčený, že v polícii sa skončila autocenzúra, pričom vyšetrovatelia a policajti môžu pracovať slobodne. Vyhlásil to v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie o programovom vyhlásení vlády (PVV). Pripomenul tiež viaceré projekty, ktoré chce v rezorte realizovať. Upozornil na nezodpovedné obstarávania predošlých vedení ministerstva.

Mikulec vyhlásil, že od jeho nástupu do funkcie mu záležalo, aby policajti a vyšetrovatelia vedeli a cítili, že môžu pracovať slobodne, bez obáv a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. "Bolo kľúčové, aby cítili, že majú voľné ruky a že sa im snažíme vytvoriť najlepšie podmienky," povedal minister. Policajti za predošlého vedenia museli podľa Mikulca riešiť, či je vôbec vôľa na vyšetrovanie niektorých vecí. Táto autocenzúra sa podľa Mikulca skončila. Je presvedčený, že obvinenia polície v medializovaných kauzách sú riadne podložené dôkazmi a je to jasný znak toho, že polícia nezabudla pracovať.

09:40 Naď sa chce vyrovnať s minulosťou

Minister obrany považuje za kľúčové vyrovnať sa s minulosťou, aby sme mohli vkročiť do budúcnosti. Reagoval aj na obvinenia zo strany poslanca Mizíka. Armádne financie sú podľa ministra zložitou témou.

09:34 Pochvala, aj kritika ministra obrany

Vladimíra Marcinková (Za ľudí) ocenila, že minister vždy prízvukuje proatlantické a proeurópske smerovanie. Rovnako uvítala, že za uplynulý rok sa posilnilo aj sociálne zabezpečenie a postavenie žien v armáde. "Konečne sa myslí na vojakov, na ich sociálne zabezpečenie," poznamenal predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO). Odmieta kritiku opozície v oblasti zahraničnopolitických otázok. Podčiarkol, že obrana by mala byť apolitická.

Poslanci ministrovi Jaroslavovi Naďovi vyčítajú, že v pláne pre rezot mu chýbajú konkrétnejšie riešenie. "Tvoje vyjadrenie si vypočil len jeden "smerák," poznamenal jeho kolega z poslaneckého klubu. Na pretras prišlo aj zadržanie Vladimíra Pčolinského a medzinárodná hanba. Opozíciii pochopiteľne kontrojú koaliční poslanci, najmä z OĽaNO, ktorí Naďavi predovšetkým ďakujú.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

9:10 Naď o korupčnom pekle

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR vyhlásil, že v rezorte zdedil "korupčné peklo". V diskusii k programovému vyhláseniu vlády skonštatoval, že za uplynulý rok sa vedeniu rezortu obrany podarilo zrušiť množstvo nevýhodných zmlúv. Poukázal aj na to, že v parlamente po rokoch prijali bezpečnostnú aj obrannú stratégiu. Podľa Naďa sa podarilo upevniť pozíciu Slovenska v oblasti zahraničného smerovania. Vyzdvihol profesionalitu Ozbrojených síl (OS) SR a zapojenie vojakov do pomoci v boji s pandémiou nového koronavírusu. Poslancov poprosil o podporu PVV a obrany samotnej. Do budúcna avizoval napríklad predloženie obrannej dohody.

Naď počas svojho vystúpenia zhodnotil uplynulý rok a kritizoval predchádzajúce vlády. Tvrdí, že sa v minulosti vytunelovali Letecké opravovne Trenčín a že sa zbytočne vyhadzovali peniaze pre nevýhodné zmluvy aj v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. "Neuveriteľné, ako sa kradlo v rezorte obrany," povedal.

Vyzdvihol prijatie obrannej aj bezpečnostnej stratégie, ale aj ďalších plánov a stratégií. Uviedol, že sa mu podarilo dosiahnuť v minulom roku výdavky na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Ocenil i spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aj diskusiu medzi rezortom obrany a parlamentom. Poukázal i na posilnenie zastúpenia OS SR v zahraničných misiách a uzavretie medzinárodných dohôd či už s Maďarskom, alebo Poľskom. Vojaci navyše podľa neho profesionálne pomáhali v čase pandémie napríklad s trasovaním kontaktov a transportom pacientov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel



9:00 Začala so rokovanie Národnej rady

Posledný, a teda 30. deň, kedy vláda mohla predložiť svoje programové vyhlásenie bol v piatok. K slovu sa však dostali najmä minsitri so svojimi víziami, ale aj hodnoteniami uplynulého roka, ktorý bol pomerne turbulentný. Jeho turbulentnosť nespôsobila len pandémia koronavírusu, ale aj koaličné konflitky.

Poslanci pokračujú v diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril druhý rokovací deň 27. schôdze parlamentu. V piatok (30. 4.) vystúpili viacerí ministri, záujem v pondelok ráno prejavil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Písomne prihlásených do diskusie ostáva 17 poslancov. Po nich budú mať členovia snemovne možnosť prihlásiť sa ústne.

PVV má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je opäť venovaná boju proti korupcii, posledná kultúre. PVV je doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. Vláda deklaruje, že "revitalizované" PVV má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy. Opozícia už avizovala, že vládu a jej program nepodporí.

Hegerovu vládu vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla. Podľa Ústavy SR musí kabinet po vymenovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru. Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.